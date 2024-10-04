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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Верона
1:1
Второй тайм: 58'
Венеция
0'
0:1
2' Гол
Ористанио Гаэтано
1:1
9' Гол
Тенгстедт Каспер
21' Желтая карточка
Брадарич Домагой

Ход матча

2'
0:1
Ористанио Гаэтано
(Николусси Кавилья Ханс)
9'
Тенгстедт Каспер
(Москера Даниэль)
1:1
21'
Брадарич Домагой
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 182 Количество передач 155
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Верона 75.4% (92)
X 21.3% (26)
Венеция 3.3% (4)
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Венеция
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
87
Даниэле
Гиларди
12
Брадарич
Домагой
33
Дуда
Ондрей
6
Белахяне
Реда
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
14
Ливраменто
Дейлон
35
Москера
Даниэль
1
Йоронен
Ессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
97
Думбия
Исса
14
Николусси
Кавилья
Ханс
6
Бузио
Джанлука
5
Хапс
Ридгесиано
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
Верона
4-2-3-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Верона
Венеция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:1
СA
3:4
К
3:3
СB
1:0
СB
1:1
СCA
2:2
СCA
0:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.43
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.43
Лазович Дарко 1 (1) 0.14
Кастанос Григорис 1 0.14
Тчатчуа Джексон 1 0.14
Ливраменто Дейлон 1 0.14
Ламбурд Матис 1 0.14
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.29
Андерсен Магнус II 1 0.14
Бузио Джанлука 1 0.14
Ористанио Гаэтано 1 0.14
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 2 1
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 3 0
Коппола Диего 3 0
Белахяне Реда 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0

Результаты матчей

Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Венеция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
2
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Венеция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2
Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2
Венеция
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1
Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2

Результаты матчей

Верона
Венеция

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Верона
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 1:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
19.
Венеция
 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
12.
Верона
 1:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Венеция
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Верона
 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Венеция
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
19.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Верона 75.4% (92)
    X 21.3% (26)
    Венеция 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Венеция
    3.20
    3.32
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:1 Венеция

    Исход игры
    Верона
    75.4% (92)
    Ничья
    21.3% (26)
    Венеция
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Верона
    41% (50)
    1:0 Верона
    20.5% (25)
    1:1 Ничья
    16.4% (20)
    2:0 Верона
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Верона
    1.6% (2)
    1:2 Венеция
    1.6% (2)
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