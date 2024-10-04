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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 25979 Главный судья: Гуида Марко
Верона
2:1
Конец матча
Венеция
0'
0:1
2' Гол
Ористанио Гаэтано
1:1
9' Гол
Тенгстедт Каспер
21' Желтая карточка
Брадарич Домагой
76' Желтая карточка
Дуда Ондрей
2:1
81' Гол в свои ворота
Йоронен Ессе
90' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Ористанио Гаэтано
(Николусси Кавилья Ханс)
9'
Тенгстедт Каспер
(Москера Даниэль)
1:1
21'
Брадарич Домагой
 
61'
 
Дзампано Франческо
Хапс Ридгесиано
61'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Думбия Исса
65'
Кастанос Григорис
Москера Даниэль
 
73'
 
Йебоа Джон
Похьянпало Йоэль
73'
 
Гиткьяер Кристиан
Ористанио Гаэтано
76'
Дуда Ондрей
 
79'
Сарр Амин
Ливраменто Дейлон
 
79'
Силва Даниэл
Дуда Ондрей
 
81'
Йоронен Ессе
2:1
85'
 
Раймондо Антонио
Сверко Марин
89'
Коппола Диего
Тенгстедт Каспер
 
89'
Оку Иллан
Даниэле Гиларди
 
90'
Маньяни Джанджакомо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 362 Количество передач 369
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Верона 75.4% (92)
X 21.3% (26)
Венеция 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
87
Даниэле
Гиларди
12
Брадарич
Домагой
33
Дуда
Ондрей
6
Белахяне
Реда
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
14
Ливраменто
Дейлон
35
Москера
Даниэль
1
Йоронен
Ессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
97
Думбия
Исса
14
Николусси
Кавилья
Ханс
6
Бузио
Джанлука
5
Хапс
Ридгесиано
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
Верона
4-2-3-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Верона
Венеция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:1
СA
3:4
К
3:3
СB
1:0
СB
1:1
СCA
2:2
СCA
0:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.43
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.43
Лазович Дарко 1 (1) 0.14
Кастанос Григорис 1 0.14
Тчатчуа Джексон 1 0.14
Ливраменто Дейлон 1 0.14
Ламбурд Матис 1 0.14
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.29
Андерсен Магнус II 1 0.14
Бузио Джанлука 1 0.14
Ористанио Гаэтано 1 0.14
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Суслов Томаш 2 1
Тчатчуа Джексон 3 0
Коппола Диего 3 0
Белахяне Реда 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Арруи Абду 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Венеция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
2
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Венеция
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
3
33%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
27%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
23%
3
30%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2
Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2
Венеция
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1
Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2

Результаты матчей

Верона
Венеция

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Верона
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
11.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
12.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25979 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Верона: 50%, Венеция: 50%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 94'
    Венеция пытается что-то создать.
  • 94'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Верона 75.4% (92)
    X 21.3% (26)
    Венеция 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:1 Венеция

    Исход игры
    Верона
    75.4% (92)
    Ничья
    21.3% (26)
    Венеция
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Верона
    41% (50)
    1:0 Верона
    20.5% (25)
    1:1 Ничья
    16.4% (20)
    2:0 Верона
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Верона
    1.6% (2)
    1:2 Венеция
    1.6% (2)
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