Тур: 7. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Зрители: 25979 Главный судья: Гуида Марко
0'
0:1
2' ГолОристанио Гаэтано
1:1
9' ГолТенгстедт Каспер
21' Желтая карточкаБрадарич Домагой
76' Желтая карточкаДуда Ондрей
2:1
81' Гол в свои воротаЙоронен Ессе
90' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
90'+5
Ход матча
2'
9'
21'
76'
81'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
13 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
362 Количество передач 369
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Венеция
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москера Даниэль
|3
|0.43
|Тенгстедт Каспер
|3 (1)
|0.43
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.14
|Кастанос Григорис
|1
|0.14
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.14
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.14
|Ламбурд Матис
|1
|0.14
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахяне Реда
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.29
|Андерсен Магнус II
|1
|0.14
|Бузио Джанлука
|1
|0.14
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.14
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Суслов Томаш
|2
|1
|Тчатчуа Джексон
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Белахяне Реда
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Ливраменто Дейлон
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|1
|Дункан Альфред
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Дзампано Франческо
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Верона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Венеция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
2
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Венеция
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
3
33%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
27%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
23%
3
30%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2
Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2
Венеция
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1
Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2
Результаты матчей
Верона
Венеция
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Верона
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Верона
|Суслов Томаш
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:1 Венеция
Исход игры
Верона
75.4% (92)
Ничья
21.3% (26)
Венеция
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
2:1 Верона
41% (50)
1:0 Верона
20.5% (25)
1:1 Ничья
16.4% (20)
2:0 Верона
5.7% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Верона
1.6% (2)
1:2 Венеция
1.6% (2)
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