  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Удинезе
1:0
Второй тайм: 81'
Лечче
0'
28' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
36' Желтая карточка
Ребич Анте
40' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
72' Желтая карточка
Камара Хассан
1:0
76' Гол
Земура Джордан

Ход матча

28'
Эхизибуэ Кингсли
 
36'
 
Ребич Анте
40'
 
Баскиротто Федерико
46'
Дэвис Кинан
Бреннер
 
63'
 
Рафья Хамза
Пьерре Бальтазар
63'
 
Пьеротти Сантьяго
Ребич Анте
67'
Камара Хассан
Эхизибуэ Кингсли
 
72'
Камара Хассан
 
76'
Земура Джордан
1:0
78'
Атта Артур
Саррага Ойер
 
78'
Браво Икер
Лукка Лоренцо
 
79'
 
Моренте Тете
Рамадани Юльбер
79'
 
Уден Реми
Гильберт Фредерик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 111
Удинезе 91% (101)
X 9% (10)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Лечче
2.70
Реклама, betcity.ru
3.15
3.22
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
6
Саррага
Ойер
25
Карлстрём
Йеспер
32
Эккеленкамп
Юрген
33
Земура
Джордан
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
13
Доргу
Патрик
20
Рамадани
Юльбер
75
Пьерре
Бальтазар
29
Кулибали
Лассана
9
Крстович
Никола
3
Ребич
Анте
Удинезе
3-5-2
Лечче
4-3-1-2

История личных встреч

Удинезе
Лечче

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
96

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 3 0.43
Лукка Лоренцо 3 0.43
Бреннер 1 0.14
Кабаселе Кристиан 1 0.14
Джанетти Лаутаро 1 0.14
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Дэвис Кинан 0 0
Земура Джордан 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.29
Доргу Патрик 1 0.14
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 2 1
Джанетти Лаутаро 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Лукка Лоренцо 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 1 1
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гильберт Фредерик 0 1
Ребич Анте 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Лечче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3
Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2
Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0
Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Лечче

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Удинезе
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
3.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
4.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
6.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
11.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
12.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Удинезе
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Удинезе
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 111
    Удинезе 91% (101)
    X 9% (10)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Лечче
    2.70
    Реклама, betcity.ru
    3.15
    3.22
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Удинезе 1:0 Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Лечче

    Исход игры
    Удинезе
    91% (101)
    Ничья
    9% (10)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    43.2% (48)
    1:0 Удинезе
    23.4% (26)
    2:0 Удинезе
    20.7% (23)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    3:1 Удинезе
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Удинезе
    Лечче
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный