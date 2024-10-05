Хамза Рафья не смог попасть в створ ударом издали

Г О О О О Л - Джордан Земура левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джордан Земура создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Патрик Доргу нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гаспар Киалонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бреннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Удинезе

44' Галло Антонино не смог попасть в створ ударом издали

42' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Баскиротто Федерико получил желтую карточку от судьи

38' Удар от ворот произведет Лечче

38' Крстович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Лечче

36' Ребич Анте получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Лечче

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Лечче

34' Оооо... вот это был удар! Джордан Земура должен был забить с этой позиции.

34' Шанс! Джордан Земура из команды Удинезе пробил головой, но мимо

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кабаселе Кристиан и попал в каркас ворот!

34' Кабаселе Кристиан выиграл воздушное противоборство у Патрик Доргу.

34' Карлстрём Йеспер из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Бреннер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

32' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Рамадани Юльбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Патрик Доргу выиграл воздушное противоборство у Туре Сулейман

30' Хорошую попытку сделал Кулибали Лассана . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Гильберт Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Эхизибуэ Кингсли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Патрик Доргу из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лукка Лоренцо из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Туре Сулейман из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кабаселе Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Саррага Ойер из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эккеленкамп Юрген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

19' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Судья сигнализирует, что Джордан Земура из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Патрик Доргу

16' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Удинезе

13' Удар от ворот произведет Удинезе

13' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Бреннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Удар от ворот произведет Удинезе

11' Патрик Доргу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Ребич Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

8' Хорошую попытку сделал Баскиротто Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

6' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Лечче

4' Лукка Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хорошую попытку сделал Кабаселе Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Саррага Ойер из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Джордан Земура из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.

2' Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.

2' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Удинезе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч