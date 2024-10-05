Тур: 7. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Зрители: 21441 Главный судья: Мариани Маурицио
0'
28' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
36' Желтая карточкаРебич Анте
40' Желтая карточкаБаскиротто Федерико
72' Желтая карточкаКамара Хассан
1:0
75' ГолЗемура Джордан
90'+6
Ход матча
28'
36'
46'
72'
75'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
434 Количество передач 345
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
22
Бреннер
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
- Нападающий
-
21 Браво ИкерНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жан ГабиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Хаса ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Удинезе
Лечче
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
96
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Товен Флорьян
|3
|0.43
|Лукка Лоренцо
|3
|0.43
|Бреннер
|1
|0.14
|Земура Джордан
|1
|0.14
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.14
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.14
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Дэвис Кинан
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.29
|Доргу Патрик
|1
|0.14
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|2
|1
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доргу Патрик
|1
|1
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|0
|1
|Ребич Анте
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
|Гаспар Киалонга
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
3
Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лечче
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3
Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2
Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0
Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Лечче
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|5
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Лечче
Исход игры
Удинезе
91% (101)
Ничья
9% (10)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
43.2% (48)
1:0 Удинезе
23.4% (26)
2:0 Удинезе
20.7% (23)
1:1 Ничья
7.2% (8)
3:1 Удинезе
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!