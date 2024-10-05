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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Аталанта
1:0
Перерыв
Дженоа
0'
1:0
24' Гол
Ретеги Матео

Ход матча

24'
Ретеги Матео
(Лукман Адемола)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 111
Аталанта 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
32
Ретеги
Матео
11
Лукман
Адемола
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
8
Бохинен
Эмиль
23
Миретти
Фабио
3
Кариколь
Аарон
9
Оливейра
Витор
19
Пинамонти
Андреа
Аталанта
3-4-1-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Дженоа

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:4
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
28

Голов в среднем за матч

1.2
1.87

Среднее время на гол

75
48

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

39
42

Голов в среднем за матч

1.3
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
64

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 5 (1) 0.71
Лукман Адемола 2 (1) 0.29
Брешианини Марко 2 0.29
Дзаппакоста Давиде 1 0.14
Де Кетеларе Шарль 1 0.14
Самарджич Лазар 1 0.14
Эдерсон Хонорато 0 0
Пашалич Марио 0 0
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.14
Пинамонти Андреа 1 0.14
Мессиас Жуниор 1 0.14
Де Винтер Кони 1 0.14
Сабелли Стефано 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Хин Исак 2 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Малиновский Руслан 1 0
Васкес Хоан 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Пинамонти Андреа 1 0

Результаты матчей

Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
0
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
3
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
4
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
4
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
6
60%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0
Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1
Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Дженоа

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
3.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
4.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
6.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Аталанта
 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Дженоа
 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Аталанта
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Дженоа
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 5
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
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Дженоа Де Винтер Кони 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Аталанта: 64%, Дженоа: 36%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 46'
    Шанс! Пашалич Марио из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • 46'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 41'
      Колашинац Сеад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Ретеги Матео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Дзаноли Алессандро из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Аталанта: 64%, Дженоа: 36%.
    • 40'
      Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится ничьей.
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    Прогнозы 111
    Аталанта 97.3% (108)
    X 2.7% (3)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Дженоа
    4.80
    4.70
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    7.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Аталанта
    97.3% (108)
    Ничья
    2.7% (3)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    57.94% (62)
    Нет
    42.06% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    38.7% (43)
    2:0 Аталанта
    29.7% (33)
    3:1 Аталанта
    15.3% (17)
    1:0 Аталанта
    8.1% (9)
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