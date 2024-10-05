Тур: 7. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Чиффи Даниэле
Ход матча
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Коми ПьетроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Каса ЛиорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Дженоа
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
28
Голов в среднем за матч
1.2
1.87
Среднее время на гол
75
48
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
39
42
Голов в среднем за матч
1.3
1.4
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
64
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|5 (1)
|0.71
|Лукман Адемола
|2 (1)
|0.29
|Брешианини Марко
|2
|0.29
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.14
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.14
|Самарджич Лазар
|1
|0.14
|Эдерсон Хонорато
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольякко Алессандро
|1
|0.14
|Пинамонти Андреа
|1
|0.14
|Мессиас Жуниор
|1
|0.14
|Де Винтер Кони
|1
|0.14
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
0
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
3
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
4
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
4
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
6
60%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0
Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1
Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1
Результаты матчей
Аталанта
Дженоа
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|5
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Дженоа
Исход игры
Аталанта
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
38.7% (43)
2:0 Аталанта
29.7% (33)
3:1 Аталанта
15.3% (17)
1:0 Аталанта
8.1% (9)
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