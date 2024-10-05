Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Де Винтер Кони нанес удар головой, но Марко Карнесекки спокойно отбил мяч.

41' Удар от ворот произведет Дженоа

41' Колашинац Сеад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Ретеги Матео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Дженоа

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Лукман Адемола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Оооо... вот это был удар! Лукман Адемола должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Лукман Адемола . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Де Кетеларе Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Хин Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Аталанта

30' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Отличный командный гол!

24' Г О О О О Л - Ретеги Матео забивает с правой ноги!

24' Лукман Адемола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Удар от ворот произведет Дженоа

21' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Де Кетеларе Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Миретти Фабио из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лукман Адемола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Дженоа

6' Лукман Адемола из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля

1' Судья начинает матч