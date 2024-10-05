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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 4'
Торино
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Интер Милан 91.3% (105)
X 7.8% (9)
Торино 0.9% (1)
Все прогнозы
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Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
23
Коко
Сауль
13
Марипан
Гильермо
16
Педерсен
Маркус
II
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
66
Гинейтис
Гвидас
20
Лазаро
Валентино
18
Адамс
Че
91
Сапата
Дуван
Интер Милан
3-5-2
Торино
3-5-2

История личных встреч

Интер Милан
Торино

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы

28 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
53.6%
10.7%
10 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.57

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.71
0.93

Среднее время на гол

126
96

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 0.67
Мартинес Лаутаро 2 0.33
Дармиан Маттео 1 0.17
Димарко Федерико 1 0.17
Барелла Николо 1 0.17
Фраттези Давиде 1 0.17
Дюмфрис Дензел 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.17
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.5
Сапата Дуван 2 0.33
Коко Сауль 2 0.33
Санабрия Антонио 1 0.17
Илич Иван 1 0.17
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 1 1
Войвода Мергим 2 0
Илич Иван 2 0
Дембеле Али 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Торино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Интер Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0
Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0
Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0

Результаты матчей

Интер Милан
Торино

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
3.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
4.
Интер Милан
 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
5.
Торино
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
6.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
10.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Интер Милан
 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Напомним, что сегодня Паоло Ваноли отсутствует на скамейки запасных из-за дисквалификации, которую наставник "Торино" заработал в прошлом туре. 
  • 2'
    Риччи попытался разогнать атаку по правому флангу, Чалханоглу грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Милане. "Торино" в последнее время играет не особо стабильно, но и "Интер" давно уверенными победами не радовал в Серии А, а поэтому команде Симоне Индзаги придётся как следует постараться, чтобы набрать три очка. 
  • Первый тайм
  • 3'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 3'
    Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Интер Милан пытается что-то создать.
  • 1'
    Интер Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Торино

Исход игры
Интер Милан
91.6% (109)
Ничья
7.6% (9)
Торино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
56.07% (60)
Нет
43.93% (47)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
38.7% (46)
2:0 Интер Милан
28.6% (34)
1:0 Интер Милан
8.4% (10)
3:1 Интер Милан
5% (6)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Интер Милан
2.5% (3)
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