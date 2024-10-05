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Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Милане. "Торино" в последнее время играет не особо стабильно, но и "Интер" давно уверенными победами не радовал в Серии А, а поэтому команде Симоне Индзаги придётся как следует постараться, чтобы набрать три очка.