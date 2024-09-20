Тур: 10. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Петреску Раду
3:3
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМирон Джордже
35' Желтая карточкаАлбу Константин
0:1
40' ГолБудеску Константин
59' Желтая карточкаЛоврич Драган
1:1
69' ГолМуаддиб Жали
2:1
74' ГолAldair Ferreira
78' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
2:2
80' Гол в свои воротаМатрикарди Патрисио
80' Желтая карточкаMarian Chica-Rosa
3:2
90' ГолОнгенда Эрвин
3:3
90' ГолИшфан Александру
90'+5
Ход матча
29'
35'
40'
59'
69'
1:1
74'
2:1
78'
80'
90'
3:2
90'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
12
Adams
Friday
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Alin Ciobanu
-
-
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гросу ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Ботошани
Глория Бузау
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.11
|Adams Friday
|1
|0.11
|Онгенда Эрвин
|1
|0.11
|Шерони Алин
|1
|0.11
|Садику Рияд
|1
|0.11
|Майлат Себастьян
|1
|0.11
|Муаддиб Жали
|1
|0.11
|Aldair Ferreira
|1
|0.11
|Капроф Хуан
|0
|0
|Мирон Джордже
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будеску Константин
|3 (1)
|0.3
|Матуш Рикарду
|2
|0.2
|Стан Александру
|1
|0.1
|Ишфан Александру
|1
|0.1
|Тескан Драгош
|1
|0.1
|Тавареш Давид
|0
|0
|Daniel Benzar
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Aldair Ferreira
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Глория Бузау
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
1
1
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Глория Бузау
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
7
17
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
6
35%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Пропущено
16
22
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
7
44%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Глория Бузау
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
27
28
18
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4