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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Ботошани
3:3
Конец матча
Глория Бузау
0'
29' Желтая карточка
Мирон Джордже
35' Желтая карточка
Албу Константин
0:1
40' Гол
Будеску Константин
59' Желтая карточка
Ловрич Драган
1:1
69' Гол
Муаддиб Жали
2:1
74' Гол
Aldair Ferreira
78' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
2:2
80' Гол в свои ворота
Матрикарди Патрисио
80' Желтая карточка
Marian Chica-Rosa
3:2
90' Гол
Онгенда Эрвин
3:3
90' Гол
Ишфан Александру
90'+5
94
Пап
Эдуард
2
Саломон
Алехандро
4
Мирон
Джордже
5
Матрикарди
Патрисио
12
Adams
Friday
83
Aldair
Ferreira
8
Флореску
Эдуард
7
Бодиштяну
Штефан
30
Цигэнашу
Александр
10
Капроф
Хуан
9
Enzo
Lopez
1
Лазар
Давид
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
92
Майк
Сестор
80
Думитрашку
Денис
20
Тавареш
Давид
8
Албу
Константин
66
Ахматов
Расамбек
98
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Будеску
Константин
9
Матуш
Рикарду
Ботошани
Глория Бузау

История личных встреч

Ботошани
Глория Бузау

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2
К
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.11
Adams Friday 1 0.11
Онгенда Эрвин 1 0.11
Шерони Алин 1 0.11
Садику Рияд 1 0.11
Майлат Себастьян 1 0.11
Муаддиб Жали 1 0.11
Aldair Ferreira 1 0.11
Капроф Хуан 0 0
Мирон Джордже 0 0
Marian Chica-Rosa 0 0
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будеску Константин 3 (1) 0.3
Матуш Рикарду 2 0.2
Стан Александру 1 0.1
Ишфан Александру 1 0.1
Тескан Драгош 1 0.1
Тавареш Давид 0 0
Daniel Benzar 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Chica-Rosa 4 0
Шерони Алин 3 0
Aldair Ferreira 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Adams Friday 0 1
Онгенда Эрвин 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Пап Эдуард 1 0
Капроф Хуан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Саломон Алехандро 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Будеску Константин 1 0
Дандя Александру 1 0
Ловрич Драган 1 0
Траоре Шейк 1 0
Албу Константин 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты матчей

Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Глория Бузау
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

1
1
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Глория Бузау
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
6
35%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Пропущено

16
22
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
7
44%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0

Результаты матчей

Ботошани
Глория Бузау

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 9 6 3 0 15 - 4 21
2.
Оцелул Галац
 8 4 4 0 9 - 3 16
3.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
ЧФР Клуж
 8 4 2 2 18 - 11 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 9 3 3 3 15 - 12 12
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
8.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
14.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
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