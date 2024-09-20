Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Будеску Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Матуш Рикарду не смог попасть в створ ударом издали

38' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Бодиштяну Штефан из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Constantin Albu из команды Глория Бузау получает желтую после опасной игры.

35' Капроф Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Матуш Рикарду . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мирон Джордже получает желтую карточку за толчок соперника.

28' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Denis Dumitrascu наказан за толчок Флореску Эдуард

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Constantin Albu из команды Глория Бузау своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Ботошани

20' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Энцо Лопес не смог попасть в створ ударом издали

18' Constantin Albu из команды Глория Бузау перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Цигэнашу Александр не смог попасть в створ ударом издали

6' Матрикарди Патрисио нанес удар головой, но Давид Лазар спокойно отбил мяч.

5' Флореску Эдуард нанес удар головой, но Давид Лазар спокойно отбил мяч.

5' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Капроф Хуан и попал в перекладину!

4' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч