67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Джонатан Сиссе получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Джонатан Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Джонатан Сиссе успешно блокирует удар.

63' Тактическая замена. Соро Альберто уходит с поля и его заменяет Adrian Caragea

63' Тактическая замена. Сивис Максим уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

63' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оцелул Галац пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

59' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Сивис Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оцелул Галац пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Маргинеан Юлиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля