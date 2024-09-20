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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Оцелул Галац
1:1
Второй тайм: 76'
Динамо Бухарест
0'
17' Желтая карточка
Iustin Popescu
0:1
18' Пенальти
Сельмани Астрит
1:1
22' Гол
Фредерик

Ход матча

12'
Мигель Сильва
Томашевич Йосип
 
17'
Iustin Popescu
 
18'
0:1
Сельмани Астрит
22'
Фредерик
1:1
63'
 
Костин Кристиан
Сивис Максим
63'
 
Adrian Caragea
Соро Альберто
63'
 
Raul Rotund
Амзар Йонуц
69'
Mihai Adascalitei
Jonathan Cisse
 
70'
Рошу Нелуц
Teles
 
70'
Джурич Василие
Alexandru Pop
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Динамо Бухарест
3.15
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3.00
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6.50
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Все Коэффициенты
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
6
Jonathan
Cisse
31
Живулич
Диего
22
Томашевич
Йосип
III
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
9
Stipe
Juric
11
Alexandru
Pop
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
23
Патрике
Разван
6
Cristian
Licsandru
31
Амзар
Йонуц
33
Ольсен
Патрик
90
Маргинеан
Юлиус
10
Каржан
Каталин
18
Соро
Альберто
9
Сельмани
Астрит
17
Миланов
Георги
Оцелул Галац
Динамо Бухарест

История личных встреч

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
К
3:3
С
1:0
ЛI
0:2
ЛI
3:0
ЛI
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
2:1
ДА
3:3
ДА
1:2
ДА
2:3
ДА
0:1
ДА
0:1
ДА
1:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.18

Среднее время на гол

112
76

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.48
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.33
Alexandru Pop 3 0.33
Stipe Juric 2 0.22
Фредерик 1 0.11
Yuri Cisotti 1 0.11
David Maftei 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 5 (3) 0.5
Каржан Каталин 3 0.3
Dennis Politic 3 (1) 0.3
Абдалла Хаким 2 0.2
Бани Андрей 1 0.1
Гнаоре Эдди 1 0.1
Опрут Рауль 1 0.1
Неагу Петру 1 0.1
Боатенг Кеннеди 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stevanovic 2 1
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Stipe Juric 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Iustin Popescu 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омавоо Жозуэ 3 1
Dennis Politic 3 0
Сельмани Астрит 3 0
Сивис Максим 1 1
Боатенг Кеннеди 2 0
Опрут Рауль 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Патрике Разван 1 0
Ольсен Патрик 1 0
Голубович Аднан 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Костин Кристиан 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Cristian Licsandru 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
12
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
22%
5
29%
29%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 9 6 3 0 15 - 4 21
2.
Оцелул Галац
 1:1 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Динамо Бухарест
 1:1 10 4 4 2 18 - 12 16
4.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
5.
ЧФР Клуж
 8 4 2 2 18 - 11 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 9 3 3 3 15 - 12 12
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1:1 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 1:1 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
8.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Динамо Бухарест
 1:1 6 0 4 2 7 - 9 4
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
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    Оцелул Галац
    Ничья
    Динамо Бухарест
    3.15
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    3.00
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    6.50
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