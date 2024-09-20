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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Оцелул Галац
1:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
17' Желтая карточка
Iustin Popescu
0:1
18' Пенальти
Сельмани Астрит
1:1
22' Гол
Фредерик
90'+7
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
6
Jonathan
Cisse
31
Живулич
Диего
22
Томашевич
Йосип
III
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
9
Stipe
Juric
11
Alexandru
Pop
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
23
Патрике
Разван
6
Cristian
Licsandru
31
Амзар
Йонуц
33
Ольсен
Патрик
90
Маргинеан
Юлиус
10
Каржан
Каталин
18
Соро
Альберто
9
Сельмани
Астрит
17
Миланов
Георги
Оцелул Галац
Динамо Бухарест

История личных встреч

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
К
3:3
С
1:0
ЛI
0:2
ЛI
3:0
ЛI
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
2:1
ДА
3:3
ДА
1:2
ДА
2:3
ДА
0:1
ДА
0:1
ДА
1:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.18

Среднее время на гол

112
76

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.48
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.33
Alexandru Pop 3 0.33
Stipe Juric 2 0.22
Фредерик 1 0.11
Yuri Cisotti 1 0.11
David Maftei 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 5 (3) 0.5
Каржан Каталин 3 0.3
Dennis Politic 3 (1) 0.3
Абдалла Хаким 2 0.2
Бани Андрей 1 0.1
Гнаоре Эдди 1 0.1
Опрут Рауль 1 0.1
Неагу Петру 1 0.1
Боатенг Кеннеди 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stevanovic 2 1
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Stipe Juric 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Iustin Popescu 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омавоо Жозуэ 3 1
Dennis Politic 3 0
Сельмани Астрит 3 0
Сивис Максим 1 1
Боатенг Кеннеди 2 0
Опрут Рауль 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Патрике Разван 1 0
Ольсен Патрик 1 0
Голубович Аднан 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Костин Кристиан 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Cristian Licsandru 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
12
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
20%
5
28%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
5
5
1
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 9 6 3 0 15 - 4 21
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
4.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
5.
ЧФР Клуж
 8 4 2 2 18 - 11 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 9 3 3 3 15 - 12 12
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
8.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
9.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
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