Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Adrian Caragea. Удар в створ, но вратарь начеку

Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Патрике Разван нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

88' Каржан Каталин не смог попасть в створ ударом издали

87' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Фредерик задерживает мяч рукой

85' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Джурич Василие не смог попасть в створ ударом издали

83' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

81' Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Adrian Caragea не смог попасть в створ ударом издали

79' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

78' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

77' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Adrian Caragea из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Джурич Василие

69' Джонатан Сиссе получил травму и заменен. Mihai Adascalitei выходит на поле.

68' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Джонатан Сиссе возвращается на поле.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Джонатан Сиссе получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Джонатан Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Джонатан Сиссе успешно блокирует удар.

63' Тактическая замена. Соро Альберто уходит с поля и его заменяет Adrian Caragea

63' Тактическая замена. Сивис Максим уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

63' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оцелул Галац пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

59' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Сивис Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оцелул Галац пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Маргинеан Юлиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля