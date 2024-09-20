Тур: 10. Стадион: Оцелул. Главный судья: Flueran Nicusor
1:1
Конец матча
Ход матча
17'
18'
0:1
22'
1:1
70'
Владение мячом
27
David
Maftei
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
27
Сивис
Максим
31
Амзар
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
-
27 David MafteiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.18
Среднее время на гол
112
76
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.48
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.33
|Alexandru Pop
|3
|0.33
|Stipe Juric
|2
|0.22
|Фредерик
|1
|0.11
|Yuri Cisotti
|1
|0.11
|David Maftei
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|5 (3)
|0.5
|Каржан Каталин
|3
|0.3
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.3
|Абдалла Хаким
|2
|0.2
|Бани Андрей
|1
|0.1
|Гнаоре Эдди
|1
|0.1
|Опрут Рауль
|1
|0.1
|Неагу Петру
|1
|0.1
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikola Stevanovic
|2
|1
|Доринель Мунтеану
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Yuri Cisotti
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Iustin Popescu
|1
|0
|Джурич Василие
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Dennis Politic
|3
|0
|Сельмани Астрит
|3
|0
|Сивис Максим
|1
|1
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
12
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
20%
5
28%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
36
55
18
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4