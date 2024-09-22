Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Хорошую попытку сделал Матей Космин . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Тактическая замена. Радаславеску Эдуард уходит с поля и его заменяет Николас Попеску

85' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ганя Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Marian Draghiceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Тактическая замена. Оберлин Димитри уходит с поля и его заменяет Marian Draghiceanu

81' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Чоботарю Денис из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сепси

78' Алибек Денис бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем

76' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Сепси

73' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Сепси

72' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Сепси

71' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Флорин Штефан уходит с поля и его заменяет Мариус Коман

70' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Сепси

70' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

69' Алими Исник навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

64' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

58' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

57' Тактическая замена. Нарек Григорян уходит с поля и его заменяет Неделку Драгош

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Алими Исник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Г О О О О О Л - Алибек Денис из команды Фарул Констанца забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Roland Niczuly прыгнул вправо!

52' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Фарул Констанца пробила пенальти.

51' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца не реализовал пенальти.

49' Roland Niczuly получил желтую карточку от судьи

49' ПЕНАЛЬТИ - Roland Niczuly из команды Сепси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Нарек Григорян.

48' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

47' Нарек Григорян пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

46' Габриэл Дебелюх из команды Сепси в офсайде