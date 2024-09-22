Тур: 10. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Szabolcs Kovacs
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ПенальтиАлибек Денис
18' Желтая карточкаБэлаша Михай
30' Вторая желтая карточкаБэлаша Михай
34' Желтая карточкаВынэ Йонуц
45' Желтая карточкаSota Mino
49' Желтая карточкаНикзули Роланд
51' Undefined phrase: football_event_Григорян Нарек
2:0
52' ПенальтиАлибек Денис
76' Красная карточкаOmar El Sawy
2:1
90' ГолMarius Coman
90'+5
Ход матча
12'
1:0
18'
30'
34'
45'
49'
51'
52'
2:0
76'
90'
2:1
Владение мячом
22
Сырбу
Дан
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Бэлаша МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
-
16 Бута ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Nir BardaЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valentin Suciu
История личных встреч
Фарул Констанца
Сепси
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.83
Среднее время на гол
46
108
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
0.92
1.5
Среднее время на гол
98
60
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.3
|Алибек Денис
|3 (2)
|0.3
|Григорян Нарек
|2
|0.2
|Вынэ Йонуц
|1
|0.1
|Янку Габриэль
|1
|0.1
|Дикан Виктор
|1
|0.1
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.3
|Marius Coman
|2
|0.2
|Штефан Флорин
|1
|0.1
|Алими Исник
|1 (1)
|0.1
|Матей Космин
|1
|0.1
|Оберлин Димитри
|1
|0.1
|Варга Кевин
|1
|0.1
|Чоботарю Денис
|1
|0.1
|Каллаку Шерифф
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|3
|1
|Вынэ Йонуц
|4
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Omar El Sawy
|0
|1
|Шигер Давид
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
27%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
46%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Сепси
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
37
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4