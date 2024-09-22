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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Фарул Констанца
2:1
Конец матча
Сепси
0'
1:0
12' Пенальти
Алибек Денис
18' Желтая карточка
Бэлаша Михай
30' Вторая желтая карточка
Бэлаша Михай
34' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
45' Желтая карточка
Sota Mino
49' Желтая карточка
Никзули Роланд
51' Undefined phrase: football_event_
Григорян Нарек
2:0
52' Пенальти
Алибек Денис
76' Красная карточка
Omar El Sawy
2:1
90' Гол
Marius Coman
90'+5
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
9
Ривалдиньо
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
20
Радаславеску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
8
Вынэ
Йонуц
44
Бэлаша
Михай
30
Григорян
Нарек
7
Алибек
Денис
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
25
Отелита
Богдан
21
Алими
Исник
5
Sota
Mino
77
Нешкович
Михайло
11
Оберлин
Димитри
22
Дебелюх
Габриэл
10
Матей
Космин
Фарул Констанца
Сепси

История личных встреч

Фарул Констанца
Сепси

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:4
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.83

Среднее время на гол

46
108

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.92
1.5

Среднее время на гол

98
60

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.3
Алибек Денис 3 (2) 0.3
Григорян Нарек 2 0.2
Вынэ Йонуц 1 0.1
Янку Габриэль 1 0.1
Дикан Виктор 1 0.1
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 3 0.3
Marius Coman 2 0.2
Штефан Флорин 1 0.1
Алими Исник 1 (1) 0.1
Матей Космин 1 0.1
Оберлин Димитри 1 0.1
Варга Кевин 1 0.1
Чоботарю Денис 1 0.1
Каллаку Шерифф 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 3 1
Вынэ Йонуц 4 0
Дикан Виктор 3 0
Грамени Константин 2 0
Маринс Густаво 2 0
Алибек Денис 1 0
Янку Габриэль 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Георге Хаджи 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 3 0
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Штефан Флорин 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Omar El Sawy 0 1
Шигер Давид 1 0
Никзули Роланд 1 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
5
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
27%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
46%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Сепси

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 9 6 3 0 15 - 4 21
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
4.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
5.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 8 - 7 15
7.
Германнштадт
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
12.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Весь список
  • 92'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 92'
    Алими Исник сделал результативную передачу.
  • 92'
    ГОООООЛ - Мариус Коман Сепси забивает ударом головой
  • 92'
    Алими Исник из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Каллаку Шерифф!
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