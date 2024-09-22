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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Клуж
0:0
Первый тайм: 22'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

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Университатя Клуж
Ничья
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30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
7
Robert
Mihai
Silaghi
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
99
Перейра
Илдеберту
21
Попеску
Лаурентиу
12
Нчамаа
Базилио
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
6
Скречу
Владимир
7
Парадела
Луис
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
19
Кольич
Элвир
Университатя Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Клуж
Университатя Крайова

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
126

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 5 (5) 0.5
Vladislav Blanuta 4 0.4
Тьям Мамаду 2 0.2
Бик Овидиу 1 0.1
Перейра Илдеберту 1 0.1
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.1
Попеску Овидиу 1 0.1
Раца Вадим 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 6 (1) 0.6
Кольич Элвир 2 0.2
Парадела Луис 1 0.1
Меквабишвили Анзор 1 0.1
Stefan Bana 1 0.1
Зайков Джоко 1 0.1
Кэпэцынэ Михай 1 0.1
Мальдонадо Дениль 1 0.1
Баярам Штефан 1 0.1
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Овидиу 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Раца Вадим 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Симон Габриэл 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влэдою Штефан 4 0
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Парадела Луис 3 0
Хури Льес 2 0
Баярам Штефан 2 0
Кольич Элвир 1 0
Банку Никусор 1 0
Сьерра Грего 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 0:0 10 6 4 0 15 - 4 22
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Университатя Крайова
 0:0 10 4 4 2 15 - 9 16
4.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
5.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
6.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 8 - 7 15
7.
Германнштадт
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
12.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Университатя Крайова
 0:0 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 0:0 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Университатя Крайова
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Весь список
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