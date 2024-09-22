Тур: 10. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Владение мячом
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
-
-
-
-
20 Alex Bota
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
32 Relu Stoian
-
31 Stefan Bana
-
-
27 David Barbu
-
17 Мора Карлос
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Университатя Клуж
Университатя Крайова
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
126
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|5 (5)
|0.5
|Vladislav Blanuta
|4
|0.4
|Тьям Мамаду
|2
|0.2
|Бик Овидиу
|1
|0.1
|Перейра Илдеберту
|1
|0.1
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.1
|Попеску Овидиу
|1
|0.1
|Раца Вадим
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|0.6
|Кольич Элвир
|2
|0.2
|Парадела Луис
|1
|0.1
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.1
|Stefan Bana
|1
|0.1
|Зайков Джоко
|1
|0.1
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.1
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.1
|Баярам Штефан
|1
|0.1
|Хури Льес
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Парадела Луис
|3
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
10
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
45
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|2.
|9
|4
|5
|0
|10 - 4
|17
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|6.
|10
|3
|6
|1
|8 - 7
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|13.
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|12.
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4