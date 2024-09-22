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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Клуж
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
30' Желтая карточка
Takuto Oshima
1:0
38' Гол
Тьям Мамаду
40' Желтая карточка
Мальдонадо Дениль
45' Желтая карточка
Парадела Луис
49' Желтая карточка
Кристя Юлиан
50' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
50' Желтая карточка
Банку Никусор
59' Желтая карточка
Симон Габриэл
1:1
68' Гол
Takuto Oshima
78' Желтая карточка
Раду Бобок
90'+5
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
10
Нистор
Дан
98
Симон
Габриэл
7
Robert
Mihai
Silaghi
93
Тьям
Мамаду
94
Бик
Овидиу
99
Перейра
Илдеберту
21
Попеску
Лаурентиу
12
Нчамаа
Базилио
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
6
Скречу
Владимир
7
Парадела
Луис
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
19
Кольич
Элвир
Университатя Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Клуж
Университатя Крайова

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
126

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 5 (5) 0.5
Vladislav Blanuta 4 0.4
Тьям Мамаду 3 0.3
Бик Овидиу 1 0.1
Перейра Илдеберту 1 0.1
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.1
Попеску Овидиу 1 0.1
Раца Вадим 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 6 (1) 0.6
Кольич Элвир 2 0.2
Парадела Луис 1 0.1
Меквабишвили Анзор 1 0.1
Takuto Oshima 1 0.1
Stefan Bana 1 0.1
Зайков Джоко 1 0.1
Кэпэцынэ Михай 1 0.1
Мальдонадо Дениль 1 0.1
Баярам Штефан 1 0.1
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Иван Андрей 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Овидиу 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Симон Габриэл 3 0
Раца Вадим 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Раду Бобок 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влэдою Штефан 4 0
Парадела Луис 4 0
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Хури Льес 2 0
Банку Никусор 2 0
Мальдонадо Дениль 2 0
Баярам Штефан 2 0
Кольич Элвир 1 0
Сьерра Грего 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Takuto Oshima 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
6
38%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
4.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
5.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
6.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 8 - 7 15
7.
Германнштадт
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
12.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
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