Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Раду Бобок совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Близко! Симон Габриэл нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

74' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тьям Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

71' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Такуто Осима записал гол на свой счет!

66' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Симон Габриэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Кэпэцынэ Михай не смог попасть в створ ударом издали

54' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Рефери не любит споров - именно за это Банку Никусор сейчас получил желтую

50' Рефери не любит споров - именно за это Перейра Илдеберту сейчас получил желтую

50' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Кристя Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля