Тур: 10. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Chivulete
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаTakuto Oshima
1:0
38' ГолТьям Мамаду
40' Желтая карточкаМальдонадо Дениль
45' Желтая карточкаПарадела Луис
49' Желтая карточкаКристя Юлиан
50' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
50' Желтая карточкаБанку Никусор
59' Желтая карточкаСимон Габриэл
1:1
68' ГолTakuto Oshima
78' Желтая карточкаРаду Бобок
90'+5
Ход матча
30'
38'
1:0
45'
49'
50'
59'
68'
1:1
78'
Владение мячом
24
Раду
Бобок
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
94
Бик
Овидиу
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
-
-
-
-
20 Alex Bota
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
32 Relu Stoian
-
31 Stefan Bana
-
-
27 David Barbu
-
17 Мора Карлос
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Университатя Клуж
Университатя Крайова
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
126
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|5 (5)
|0.5
|Vladislav Blanuta
|4
|0.4
|Тьям Мамаду
|3
|0.3
|Бик Овидиу
|1
|0.1
|Перейра Илдеберту
|1
|0.1
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.1
|Попеску Овидиу
|1
|0.1
|Раца Вадим
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|0.6
|Кольич Элвир
|2
|0.2
|Парадела Луис
|1
|0.1
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.1
|Takuto Oshima
|1
|0.1
|Stefan Bana
|1
|0.1
|Зайков Джоко
|1
|0.1
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.1
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.1
|Баярам Штефан
|1
|0.1
|Хури Льес
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Парадела Луис
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Мальдонадо Дениль
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
10
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
6
38%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
46
37
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4