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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
УТА Арад
0:0
Конец матча
Политехника Яссы
0'
27' Желтая карточка
Роберт Мишкович
70' Желтая карточка
Конте Ибраима
84' Желтая карточка
Костаче Ионуц
90' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
90' Желтая карточка
Tailson
90'+6
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
6
Пулоло
Флоран
15
Конте
Ибраима
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
10
Фабри
Андрей
21
Михай
Кристиан
8
Педру
Жоау
II
14
Гезали
Ламин
7
Думитер
Андрей
24
Омонди
Эрик
88
Фернандес
Хесус
33
Атанаскоски
Давид
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
20
Stefan
Stefanovici
5
Гуэ
Самюэль
14
Роберт
Мишкович
11
Георге
Валентин
10
Alin
Roman
II
22
Камбери
Флориан
УТА Арад
Политехника Яссы

История личных встреч

УТА Арад
Политехника Яссы

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
1:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 2 (2) 0.2
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.1
Костаче Ионуц 1 0.1
Бенга Александру 1 0.1
Эзекиль Имох 1 0.1
Кымпану Георге 1 0.1
Фабри Андрей 0 0
Цука Рави 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.3
Teixeira Goncalo 2 0.2
Камбери Флориан 1 0.1
Alin Roman II 1 0.1
Самайоа Николас 1 0.1
Tailson 1 0.1
Stefan Stefanovici 1 0.1
Andrei Gheorghita 0 0
Тодороски Тодор 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Костаче Ионуц 2 0
Цука Рави 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Михай Кристиан 2 0
Конте Ибраима 1 0
Педру Жоау II 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Кымпану Георге 1 0
Mircea Rednic 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 4 0
Tailson 3 0
Andrei Gheorghita 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Rares Ispas 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Роберт Мишкович 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
6
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0

Результаты матчей

УТА Арад
Политехника Яссы

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
4.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
5.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
6.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 8 - 7 15
7.
Германнштадт
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 10 1 6 3 7 - 11 9
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Весь список
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