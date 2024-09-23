Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Andrei Gheorghita не смог попасть в створ ударом издали

89' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

87' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновится спорным мячом

84' Костаче Ионуц грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Тайлсон пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

80' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

80' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Jordan Attah Kadiri нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

79' Тайлсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Alin Roman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Атанаскоски Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

78' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

77' Тактическая замена. Фабри Андрей уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

75' Jordan Attah Kadiri пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

73' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Фабри Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

70' Конте Ибраима получил желтую карточку от судьи

69' Матч возобновлен

69' Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Тайлсон

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

64' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Омонди Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали

59' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Омонди Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Педру Жоау II пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

56' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хорошую попытку сделал Георге Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Jordan Attah Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

51' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Jordan Attah Kadiri