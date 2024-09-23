Тур: 10. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаРоберт Мишкович
70' Желтая карточкаКонте Ибраима
84' Желтая карточкаКостаче Ионуц
90' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
90' Желтая карточкаTailson
90'+6
Ход матча
27'
70'
84'
90'
Владение мячом
31
Рыпэ
Корнел
10
Фабри
Андрей
14
Гезали
Ламин
24
Омонди
Эрик
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Триф РазванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жори ДаниэльНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нига ТомаВратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
70 Попа ДэвидНападающий
- Нападающий
-
-
99 Tailson
-
-
-
-
21 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Сэндои Эмил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
УТА Арад
Политехника Яссы
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.2
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.1
|Костаче Ионуц
|1
|0.1
|Бенга Александру
|1
|0.1
|Эзекиль Имох
|1
|0.1
|Кымпану Георге
|1
|0.1
|Фабри Андрей
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.3
|Teixeira Goncalo
|2
|0.2
|Камбери Флориан
|1
|0.1
|Alin Roman II
|1
|0.1
|Самайоа Николас
|1
|0.1
|Tailson
|1
|0.1
|Stefan Stefanovici
|1
|0.1
|Andrei Gheorghita
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Конте Ибраима
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Tailson
|3
|0
|Andrei Gheorghita
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Самайоа Николас
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Роберт Мишкович
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
6
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
Результаты матчей
УТА Арад
Политехника Яссы
Точный счет
1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
37
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4