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Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Униря Слобозия
1:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
14' Желтая карточка
Marius Antoche
0:1
24' Гол
Поп Рареш
1:1
31' Гол
Поспелов Дмитрий
1:2
60' Гол
Поп Рареш
90'+6
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
8
Ionut
Coada
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
98
Christ
Afalna
18
Юсов
Дмитрий
11
Джеле
Джордан
1
Сигрист
Бенджамин
23
Маня
Кристьян
22
Сэпунару
Кристиан
5
Пашкану
Александру
24
Борза
Себастьян
17
Кристенсен
Тобиас
14
Громада
Якуб
55
Поп
Рареш
8
Хасани
Флорент
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
Униря Слобозия
Рапид Бухарест

История личных встреч

Униря Слобозия
Рапид Бухарест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛI
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 5 (2) 0.5
Пурече Флориан 1 0.1
Джеле Джордан 1 0.1
Andrei Dorobantu 1 0.1
Filip Ilie 1 0.1
Камара Секу 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Перяну Овидиу 0 0
Сербаника Даниел 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поп Рареш 3 0.3
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.2
Браун Кристофер 2 0.2
Хасани Флорент 1 0.1
Рахмани Альбион 1 (1) 0.1
Блажек Филип 1 0.1
Пашкану Александру 1 0.1
Папо Джейсон 1 0.1
Кристенсен Тобиас 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Паоло 3 0
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Джеле Джордан 1 1
Аганович Аднан 2 0
Камара Секу 2 0
Marius Antoche 2 0
Stefan Pacionel 2 0
Русу Денис 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Gabriel Lazar 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Ionut Coada 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Браун Кристофер 1 0
Громада Якуб 1 0
Маня Кристьян 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Поп Рареш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Униря Слобозия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5
Униря Слобозия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1

Результаты матчей

Униря Слобозия
Рапид Бухарест

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
4.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
5.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
6.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 8 - 7 15
7.
Германнштадт
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Рапид Бухарест
 10 2 6 2 12 - 13 12
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
12.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
14.
УТА Арад
 10 1 6 3 7 - 11 9
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Весь список
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