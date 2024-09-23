Тур: 10. Стадион: Stadionul Clinceni. Главный судья: Ionut Coza
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаMarius Antoche
0:1
24' ГолПоп Рареш
1:1
31' ГолПоспелов Дмитрий
1:2
60' ГолПоп Рареш
90'+6
Ход матча
14'
24'
0:1
31'
60'
1:2
Владение мячом
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
17
Камара
Секу
18
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
66 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Униря Слобозия
Рапид Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|5 (2)
|0.5
|Пурече Флориан
|1
|0.1
|Джеле Джордан
|1
|0.1
|Andrei Dorobantu
|1
|0.1
|Filip Ilie
|1
|0.1
|Камара Секу
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Перяну Овидиу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поп Рареш
|3
|0.3
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.2
|Браун Кристофер
|2
|0.2
|Хасани Флорент
|1
|0.1
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.1
|Блажек Филип
|1
|0.1
|Пашкану Александру
|1
|0.1
|Папо Джейсон
|1
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Карточки
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Паоло
|3
|0
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Джеле Джордан
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Stefan Pacionel
|2
|0
|Русу Денис
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Gabriel Lazar
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
|Ionut Coada
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
Униря Слобозия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Униря Слобозия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Униря Слобозия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Униря Слобозия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1
Результаты матчей
Униря Слобозия
Рапид Бухарест
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Униря Слобозия
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
46
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4