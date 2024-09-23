Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Перяну Овидиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Громада Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Громада Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Сербаника Даниел пробует нанести удар издали, но Бенжамин Сигрист держит все под контролем

41' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Поп Рареш не смог попасть в створ ударом издали

38' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кристенсен Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Кристенсен Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Дмитрий Поспелов удалось забить из легкой позиции.

31' Г О О О О Л - Дмитрий Поспелов забивает с левой ноги!

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ionut Coada не смог попасть в створ ударом издали

27' Борисав Бурмаз не смог попасть в створ ударом издали

27' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Поп Рареш забивает с левой ноги!

23' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Пашкану Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кристенсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

22' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

17' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хасани Флорент оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Marius Antoche получил желтую карточку от судьи

14' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

13' Дмитрий Поспелов выиграл воздушное противоборство у Поп Рареш

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена из-за технических проблем.

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хасани Флорент не смог попасть в створ ударом издали

6' Громада Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хасани Флорент и попал в каркас ворот!

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Громада Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре