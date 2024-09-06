Жеребьёвка Кубка России

Первый тайм

— На этом наша трансляция окончена. Для вас работал Федосов Дмитрий, до скорых встреч!

— Также прошла жеребьевка четвертьфиналов Пути РПЛ. Такие пары нас с вами ожидают:

А1 - В2

А2 - В1

D1 - C2

C1 - D2

— Стоит отметить, что матчи состоятся в период с 24 по 26 сентября, хозяевами будут команды, которые первыми идут в паре.

— Финальный вид всех пар четвертого раунда Пути регионов Кубка России выглядит так:

«Знамя Труда» – «Арсенал»



«Кубань Холдинг» – «Сочи»



«Спартак Кострома» – «Енисей»



«Волгарь» – «Уфа»



«КАМАЗ» – «Торпедо»



«Челябинск» – «Тюмень»



«Волга Ульяновск» – «Ротор»



«Композит» – «Нефтехимик»



«Амкар» – «Черноморец»



«Машук-КМВ» – «Родина»



«Амкал» – «Алания»



«Химик» – «Чайка»



«Урал» – «СКА-Хабаровск»



«Орёл» – «Сокол»



«Луки-Энергия» – «Балтика»



«Динамо-Владивосток» – «Шинник»

— Дальний выезд во Владивосток предстоит совершить ярославцам.

«Динамо-Владивосток» – «Шинник»

— «Луки-Энергия» – «Балтика»

Интересная битва двух амбициозных команд.

