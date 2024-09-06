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Жеребьёвка Кубка России
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Кубка России
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  • Первый тайм
  • На этом наша трансляция окончена. Для вас работал Федосов Дмитрий, до скорых встреч!
  • Также прошла жеребьевка четвертьфиналов Пути РПЛ. Такие пары нас с вами ожидают:
    А1 - В2
    А2 - В1
    D1 - C2
    C1 - D2
  • Стоит отметить, что матчи состоятся в период с 24 по 26 сентября, хозяевами будут команды, которые первыми идут в паре.
  • Финальный вид всех пар  четвертого раунда Пути регионов Кубка России выглядит так:
     «Знамя Труда» –  «Арсенал»

     «Кубань Холдинг» –  «Сочи»

     «Спартак Кострома» –  «Енисей»

     «Волгарь» –  «Уфа»

     «КАМАЗ» –  «Торпедо»

    «Челябинск» –  «Тюмень»

     «Волга Ульяновск» –  «Ротор»

     «Композит» –  «Нефтехимик»

     «Амкар» –  «Черноморец»

    «Машук-КМВ» –  «Родина»

     «Амкал» –  «Алания»

     «Химик» –  «Чайка»

     «Урал» –  «СКА-Хабаровск»

     «Орёл» –  «Сокол»

     «Луки-Энергия» –  «Балтика»

     «Динамо-Владивосток» – «Шинник»
  • Дальний выезд во Владивосток предстоит совершить ярославцам.
     «Динамо-Владивосток» –  «Шинник»
  •  «Луки-Энергия» –  «Балтика»
    Интересная битва двух амбициозных команд.
     
  • «Орёл» –  «Сокол»
    Противостояние двух "птичьих" команд просто обязано проходить на высоком уровне.
  • Еще одна пара из представителей Первой лиги.
    «Урал» –  «СКА-Хабаровск» 
     
  • «Химик» –  «Чайка»
  • А вот и соперник для единственной на этом раунде команды медиалиги.
     «Амкал» – «Алания»
  • «Машук-КМВ» –  «Родина» очередная равная пара в четвертом раунде Кубка России.
  • Также нас ждет интересное противостояние равных соперников: «Амкар» –  «Черноморец»
  • Еще две пары свела жеребьевка, это  «Волга Ульяновск» –  «Ротор», а также «Композит» –  «Нефтехимик»
  •  Также в следующем раунде нас ждет встреча "Челябинск" –  "Тюмень"
  •  «Волгарь» –  «Уфа» Одна из самых непредсказуемых пар на этой стадии.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первая пара из команд Первой лиги была определена, это:
       «КАМАЗ» –  «Торпедо»
    • «Кубань Холдинг» –  «Сочи» Снова нас ждет "дерби Краснодарского края" в рамках Кубка России.

      Также нас ждет равное противостояние «Спартак Кострома» – «Енисей»
    • Началась жеребьевка, первая пара "Знамя Труда" - "Арсенал"
       
    • Началась церемония жеребьёвки, но пока ведущие и гости говорят приветственные слова, самое интересное впереди.
    • До матча
    • Команды-победители 1/64 финала:

      Любительские команды:
      "Амкал" (Москва)

      Лига 2 (Б):
      "Композит" (Павловский Посад)
      "Орёл"
      "Динамо-Владивосток"
      "Луки-Энергия" (Великие Луки)
      "Знамя труда" (Орехово-Зуево)
      "Кубань-Холдинг" (Павловский район)
      "Амкар" (Пермь)

      Лига 2 (А):
      "Челябинск"
      "Химик" (Дзержинск)
      "Волга" (Ульяновск)
      "Волгарь" (Астрахань)
      "Машук-КМВ" (Пятигорск)
      "Спартак" (Кострома)

      Мелбет-Первая лига:
      "Арсенал" (Тула)
      "Урал" (Екатеринбург)
      "Торпедо" (Москва)
      "Сочи"
      "Чайка" (Песчанокопское)
      "Балтика" (Калининград)
      "Ротор" (Волгоград)
      "Нефтехимик" (Нижнекамск)
      "Сокол" (Саратов)
      "Родина" (Москва)
      "Енисей" (Красноярск)
      "КАМАЗ" (Набережные Челны)
      "Алания" (Владикавказ)
      "Черноморец" (Новороссийск)
      "Уфа"
      "Шинник" (Ярославль)
      "Тюмень"
      "СКА-Хабаровск"
    • Приветствую всех любителей футбола. Совсем скоро состоится жеребьёвка Кубка России для команд четвертого раунда Пути регионов, а также четвертьфиналов Пути РПЛ. Текстовую трансляцию для вас проведет Федосов Дмитрий!
    • В жеребьёвке примут участие победители матчей 1/64 финала, а также все клубы Мелбет-Первой лиги.
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