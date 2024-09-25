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АПОЭЛ
1:0
Конец матча
Пафос
0'
1:0
1' Гол
Сарфо Кингсли
13' Красная карточка
Драгомир Влад
90'+7

История личных встреч

АПОЭЛ
Пафос

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.27

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Среднее время на гол

71
122

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарфо Кингсли 1 1
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгомир Влад 0 1

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3
АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Пафос

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АПОЭЛ Сарфо Кингсли 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Драгомир Влад 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Техера Серхио получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      УДАЛЕНИЕ! - Драгомир Влад увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 11'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Люккассен Деррик получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Г О О О О Л - Сарфо Кингсли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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