Ход матча
1'
1:0
13'
54'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
АПОЭЛ
Пафос
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.27
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.73
Среднее время на гол
71
122
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарфо Кингсли
|1
|1
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Драгомир Влад
|0
|1
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3
АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АПОЭЛ
|Сарфо Кингсли
|1
|Пафос
|Драгомир Влад
|1