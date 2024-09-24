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Стадион: .
Шаньдун Тайшань
1:0
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
18' Желтая карточка
Лю Биньбинь
22' Желтая карточка
Фелипе
44' Желтая карточка
Янь Динхао
61' Желтая карточка
Синьли Пэн
1:0
90' Гол
Чжэн Чжэн
90' Желтая карточка
Се Вэньфэн
90'+9
14
Ван
Да-Лэй
33
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
3
Marcel
Scales
5
Чжэн
Чжэн
21
Лю
Биньбинь
22
Ли
Юаньи
25
Синьли
Пэн
29
Чэнь
Пу
24
Би
Цзиньхао
9
Кризан
16
Jian
Tao
4
Летсерт
Тимо
23
Ян
Имин
19
Донг
Янгфенг
2
Ху
Хетао
8
Чоу
Тим
6
Фэнг
Чжои
11
Гурфинкель
Яхав
15
Янь
Динхао
21
Фелипе
7
Вэй
Ши-Хао
Шаньдун Тайшань
4-4-2
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 2 0.5
Чэнь Пу 2 0.5
Ляо Лишэн 1 0.25
Се Вэньфэн 1 0.25
Чжэн Чжэн 1 0.25
Дельгаду Педру 1 0.25
Би Цзиньхао 1 0.25
Кризан 1 0.25
Жадсон II 1 0.25
Marcel Scales 1 0.25
Абудулам Абдурасул 1 0.25
Гао Чжуньи 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 2 0.5
Вэй Ши-Хао 1 0.25
Янь Динхао 1 0.25
Тан Чуанг 1 0.25
Янг Шуай 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синьли Пэн 1 0
Дельгаду Педру 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Се Вэньфэн 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Синь 1 0
Янь Динхао 1 0
Фелипе 1 0
Тан Чуанг 1 0
Цзянь Тао 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
2
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
7
54%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Сычуань Цзюнью 3:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хэнань Суншань Лунмэн - Ченду Беттер Сити 2:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:2 Нанкин Сити - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0
Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 0:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 4:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 2:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 4:0 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 1:5 Шанхайский Чаннинг - Ченду Беттер Сити 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Вест Коаст 7:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:4 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 2:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
0 Циндао Чжуннэн
2 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
0 Наньтун Чжиюнь
1 Чжэцзян Профессионал
2 Шанхай Порт
4 Тяньцзинь Тайгер
3 Чанчунь Ятай
3 Сычуань Цзюнью
5 Шанхай Шеньхуа
1 Вукси Вугу
3 Бэйцзин Гоань
1/4 финала
3 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
1 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
3 Шанхай Порт
0 Тяньцзинь Тайгер
2 Шанхай Шеньхуа
1 Бэйцзин Гоань
1/2 финала
1 Шаньдун Тайшань
0 Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Гуанси Пинггуо Халиао Giovanny 4
Шанхай Порт Лэй У 3
Шэньси Юнион Xiaolei Ma2 3
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Renzhe Shao 3
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Haosheng Sun 1
Чанчунь Сиду Hanbing Wang 1
Далянь Куньчэн Jiaxin Liu 1
Сучжоу Донву Xiang Rongjun 1
Цюаньчжоу Яксин Donghao Guo 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Янь Динхао получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Felipe получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Лю Биньбинь получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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