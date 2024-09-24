Стадион: Цзинань Олимпик Спортс Центр.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЛю Биньбинь
22' Желтая карточкаФелипе
44' Желтая карточкаЯнь Динхао
61' Желтая карточкаСиньли Пэн
1:0
90' ГолЧжэн Чжэн
90' Желтая карточкаСе Вэньфэн
90'+9
Ход матча
18'
22'
44'
61'
66'
77'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
33
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
21
Лю
Биньбинь
22
Ли
Юаньи
25
Синьли
Пэн
29
Чэнь
Пу
24
Би
Цзиньхао
9
Кризан
16
Jian
Tao
23
Ян
Имин
19
Донг
Янгфенг
2
Ху
Хетао
8
Чоу
Тим
15
Янь
Динхао
21
Фелипе
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
33 Гао ЧжуньиЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
-
24 Би ЦзиньхаоНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
26 Шибо ЛюВратарь
-
2 Тон ЛэйЗащитник
-
13 Чжан ЧиЗащитник
-
17 У СинханьЗащитник
-
16 Цзя ФейфанПолузащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Се ВэньфэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чхве Ган Хи
- Основной состав
-
16 Jian TaoВратарь
- Защитник
-
23 Ян ИминЗащитник
-
19 Донг ЯнгфенгЗащитник
-
2 Ху ХетаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янь ДинхаоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Янг ШуайЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
22 Ли Ян 3Защитник
-
35 Ляо ЖунсянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ву ЛейПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
24 Тан ЧуангНападающий
-
3 Тан Синь
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|2
|0.5
|Чэнь Пу
|2
|0.5
|Ляо Лишэн
|1
|0.25
|Се Вэньфэн
|1
|0.25
|Чжэн Чжэн
|1
|0.25
|Дельгаду Педру
|1
|0.25
|Би Цзиньхао
|1
|0.25
|Кризан
|1
|0.25
|Жадсон II
|1
|0.25
|Marcel Scales
|1
|0.25
|Абудулам Абдурасул
|1
|0.25
|Гао Чжуньи
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|2
|0.5
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.25
|Янь Динхао
|1
|0.25
|Тан Чуанг
|1
|0.25
|Янг Шуай
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синьли Пэн
|1
|0
|Дельгаду Педру
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Се Вэньфэн
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Синь
|1
|0
|Янь Динхао
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Тан Чуанг
|1
|0
|Цзянь Тао
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
2
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
7
54%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Сычуань Цзюнью 3:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хэнань Суншань Лунмэн - Ченду Беттер Сити 2:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:2 Нанкин Сити - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0
Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 0:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 4:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 2:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 4:0 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 1:5 Шанхайский Чаннинг - Ченду Беттер Сити 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Вест Коаст 7:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:4 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 2:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
13
13
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
- 0:4 ЦИН-ШАН
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
- 1:0 ХЭН-ГУА
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Гуанси Пинггуо Халиао
|Giovanny
|4
|Шанхай Порт
|Лэй У
|3
|Шэньси Юнион
|Xiaolei Ma2
|3
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Renzhe Shao
|3
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2 (1)
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Haosheng Sun
|1
|Чанчунь Сиду
|Hanbing Wang
|1
|Далянь Куньчэн
|Jiaxin Liu
|1
|Сучжоу Донву
|Xiang Rongjun
|1
|Цюаньчжоу Яксин
|Donghao Guo
|1