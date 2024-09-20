  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Второй тайм: 50'
Кремонезе
0'
0:1
5' Гол
Кастаньетти Микеле
20' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
1:1
28' Гол
Компаньон Маттиа
35' Желтая карточка
Йемелло Пьетро

Ход матча

5'
0:1
Кастаньетти Микеле
(Дзанимачча Лука)
20'
 
Коллоколо Микеле
28'
Компаньон Маттиа
(Шитум Марио)
1:1
35'
Йемелло Пьетро
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Кремонезе
6.15
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3.97
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3.35
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
92
Шитум
Марио
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
6
Бонини
Федерико
7
Компаньон
Маттиа
10
Петриччоне
Якопо
21
Помпетти
Марко
70
Д'Аллесандро
Марко
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
1
Фулиньяти
Андреа
42
Моретти
Лоренцо
15
Бьянкетти
Маттео
26
Антов
Валентин
98
Дзанимачча
Лука
18
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
27
Вандепутте
Яри
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
9
Де
Лука
Мануэль
Катанзаро
4-4-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Кремонезе

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
4:1
СB
2:2
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.33
Бьяши Томмазо 1 0.17
Йемелло Пьетро 1 0.17
Компаньон Маттиа 1 0.17
Шитум Марио 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллоколо Микеле 2 0.33
Йонсен Деннис 1 0.17
Насти Марко 1 0.17
Кастаньетти Микеле 1 0.17
Серникола Леонардо 1 0.17
Васкес Франко 1 (1) 0.17
Майер Жан 0 0
Дзанимачча Лука 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Шитум Марио 1 0
Бригенти Николо 1 0
Помпетти Марко 1 0
Бонини Федерико 1 0
Сек Демба 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Барбьери Томмазо 2 0
Майер Жан 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Антов Валентин 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0
Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2

Результаты матчей

Катанзаро
Кремонезе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Зюйдтироль
 5 3 0 2 9 - 8 9
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Козенца
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Кремонезе
 1:1 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Реджана
 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Катанзаро
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Салернитана
 5 2 0 3 9 - 10 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 5 0 2 3 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 1:1 4 1 3 0 5 - 3 6
10.
Кремонезе
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Реджана
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Кремонезе
 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 1:1 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Молина Сальваторе 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Кремонезе
6.15
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3.35
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