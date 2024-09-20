Тур: 6. Стадион: Никола Чераволо.
0'
0:1
5' ГолКастаньетти Микеле
20' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
1:1
28' ГолКомпаньон Маттиа
35' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
Ход матча
5'
20'
28'
1:1
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Катанзаро
Кремонезе
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.33
|Бьяши Томмазо
|1
|0.17
|Йемелло Пьетро
|1
|0.17
|Компаньон Маттиа
|1
|0.17
|Шитум Марио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллоколо Микеле
|2
|0.33
|Йонсен Деннис
|1
|0.17
|Насти Марко
|1
|0.17
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.17
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.17
|Майер Жан
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Бонини Федерико
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|1
|1
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0
Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2
Результаты матчей
Катанзаро
Кремонезе
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|18.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Молина Сальваторе
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3