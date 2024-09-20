Тур: 6. Стадион: Никола Чераволо.
0'
0:1
5' ГолКастаньетти Микеле
20' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
1:1
28' ГолКомпаньон Маттиа
35' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
51' Желтая карточкаАнтов Валентин
69' Желтая карточкаКассандро Томмазо
78' Желтая карточкаМоретти Лоренцо
85' Желтая карточкаВаскес Франко
1:2
88' ГолБарбьери Томмазо
90'+8
Ход матча
5'
20'
28'
1:1
35'
51'
78'
85'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
332 Количество передач 455
-
42 Владение мячом, % 58
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Катанзаро
Кремонезе
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.33
|Бьяши Томмазо
|1
|0.17
|Йемелло Пьетро
|1
|0.17
|Компаньон Маттиа
|1
|0.17
|Шитум Марио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллоколо Микеле
|2
|0.33
|Йонсен Деннис
|1
|0.17
|Насти Марко
|1
|0.17
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.17
|Барбьери Томмазо
|1
|0.17
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.17
|Майер Жан
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Бонини Федерико
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|1
|1
|Антов Валентин
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кремонезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0
Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2
Результаты матчей
Катанзаро
Кремонезе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
15
15
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Молина Сальваторе
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3