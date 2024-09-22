Тур: 6. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
32' Желтая карточкаОливери Андреа
35' Желтая карточкаКалай Сержио
44' Желтая карточкаОйоно Жереми
0:1
45' ГолМайта Маттиа
0:2
53' ГолДорваль Мехди
0:3
65' ГолФавилли Андреа
89' Желтая карточкаТсаджут Франк
90'+8
Ход матча
32'
35'
44'
45'
0:1
53'
0:2
65'
0:3
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 471
-
44 Владение мячом, % 56
21
Ойоно
Жереми
23
Калай
Сержио
20
Ойоно
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
-
20 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сене ФаллуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Фрозиноне
Бари
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
2
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.93
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
114
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.33
|Чуни Марвин
|1
|0.17
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.17
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|1
|0.17
|Майта Маттиа
|1
|0.17
|Ласанья Кевин
|1
|0.17
|Риччи Джакомо
|1
|0.17
|Фавилли Андреа
|1
|0.17
|Новакович Андрия
|1
|0.17
|Мантовани Валерио
|1
|0.17
|Лелла Нунцио
|1
|0.17
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Бенали Ахмед
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Matteo Cichella
|0
|1
|Гарритано Лука
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Джелли Франческо
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Майта Маттиа
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Оливери Андреа
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
3
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Бари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1
Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Бари
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2