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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Фрозиноне
0:3
Конец матча
Бари
0'
32' Желтая карточка
Оливери Андреа
35' Желтая карточка
Калай Сержио
44' Желтая карточка
Ойоно Жереми
0:1
45' Гол
Майта Маттиа
0:2
53' Гол
Дорваль Мехди
0:3
65' Гол
Фавилли Андреа
89' Желтая карточка
Тсаджут Франк
90'+8

Ход матча

32'
 
Оливери Андреа
35'
Калай Сержио
 
44'
Ойоно Жереми
 
45'
0:1
Майта Маттиа
46'
Квернадзе Георгий
Ойоно Жереми
 
53'
0:2
Дорваль Мехди
57'
 
Трипальделли Алессандро
Оливери Андреа
57'
 
Фавилли Андреа
Новакович Андрия
58'
Бегич Тьяс
Партипило Антони
 
58'
Ди Стефано Филиппо
Амброзино Джузеппе
 
58'
Мачин Хосе
Matteo Cichella
 
65'
0:3
Фавилли Андреа
(Бенали Ахмед)
72'
 
Писсардо Марко
Радунович Борис
80'
Бетелла Давиде
Калай Сержио
 
82'
 
Сако Коли
Майта Маттиа
82'
 
Сгарби Лоренцо
Фалетти Сесар
89'
Тсаджут Франк
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 367 Количество передач 471
  • 44 Владение мячом, % 56
13
Соррентино
Алессандро
21
Ойоно
Жереми
30
Монтеризи
Иларио
3
Марчицца
Риккардо
23
Калай
Сержио
20
Ойоно
Энтони
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
70
Партипило
Антони
10
Амброзино
Джузеппе
74
Тсаджут
Франк
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
28
Лелла
Нунцио
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
93
Дорваль
Мехди
9
Новакович
Андрия
19
Фалетти
Сесар
Фрозиноне
3-4-2-1
Бари
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Бари

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:4
СB
0:0
СB
1:0
ТМК
1:0
СB
1:0
СB
3:2
СB
1:0
СB
3:1
СB
4:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:1
СB
4:1

Голы

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.93
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
114

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.33
Чуни Марвин 1 0.17
Амброзино Джузеппе 1 0.17
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 1 0.17
Майта Маттиа 1 0.17
Ласанья Кевин 1 0.17
Риччи Джакомо 1 0.17
Фавилли Андреа 1 0.17
Новакович Андрия 1 0.17
Мантовани Валерио 1 0.17
Лелла Нунцио 1 0.17
Сгарби Лоренцо 0 0
Бенали Ахмед 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Марчицца Риккардо 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Matteo Cichella 0 1
Гарритано Лука 1 0
Бираски Давиде 1 0
Джелли Франческо 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Тсаджут Франк 1 0
Калай Сержио 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пучино Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Новакович Андрия 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Оливери Андреа 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
3
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Бари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1
Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Бари

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 6 3 3 0 11 - 7 12
3.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
7.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Бари
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 4 8
13.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
14.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 6 1 0 5 6 - 12 3
20.
Фрозиноне
 6 0 3 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
4.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Майта Маттиа бьет в цель!
    • 44'
      Ойоно Жереми получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Калай Сержио получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Оливери Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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