Тур: 6. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаДезогус Якопо
15' Желтая карточкаАраму Маттиа
29' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
58' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
81' Желтая карточкаРедольфи Алекс
1:0
90' ГолМанкузо Леонардо
90'+7
Ход матча
12'
15'
81'
90'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
26 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 275
-
61 Владение мячом, % 39
70
Араму
Маттиа
78
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рабби СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Мантуя
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.33
|Antonio Fiori
|1
|0.17
|Манкузо Леонардо
|1
|0.17
|Francesco Galuppini
|1
|0.17
|Солини Маттео
|1
|0.17
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
|Francesco Ruocco
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|1
|0.17
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.17
|Mario Ravasio
|1
|0.17
|Рабби Симоне
|1
|0.17
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Редольфи Алекс
|2
|0
|Тримболи Симоне
|0
|1
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Араму Маттиа
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Паван Никола
|2
|1
|Анжели Маттео
|3
|0
|Бранка Симоне
|2
|0
|Дезогус Якопо
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Кариссони Лоренцо
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Мантуя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2
Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1
Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1
Результаты матчей
Мантуя
Читтаделла
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2