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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Мантуя
1:0
Конец матча
Читтаделла
0'
12' Желтая карточка
Дезогус Якопо
15' Желтая карточка
Араму Маттиа
29' Желтая карточка
Francesco Amatucci
58' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
81' Желтая карточка
Редольфи Алекс
1:0
90' Гол
Манкузо Леонардо
90'+7

Ход матча

12'
 
Дезогус Якопо
15'
Араму Маттиа
 
29'
 
Francesco Amatucci
56'
Брагантини Давиде
Francesco Galuppini
 
58'
 
Кариссони Лоренцо
59'
 
Пандольфи Лука
Рабби Симоне
60'
 
Кассано Клаудио
Дезогус Якопо
65'
Манкузо Леонардо
Араму Маттиа
 
65'
Francesco Ruocco
Antonio Fiori
 
73'
 
Andrea Magrassi
Mario Ravasio
73'
 
Тессьоре Андреа
Francesco Amatucci
76'
Alessandro Debenedetti
Менса Дэвис
 
76'
Визер Давид
Мурони Маттия
 
80'
 
Д'Алессио Франческо
Вита Алессио
81'
Редольфи Алекс
 
90'
Манкузо Леонардо
(Визер Давид)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 26 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 479 Количество передач 275
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
28
Мурони
Маттия
8
Буррай
Сальваторе
70
Араму
Маттиа
14
Francesco
Galuppini
7
Менса
Дэвис
11
Antonio
Fiori
78
Маньеро
Лука
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
11
Дезогус
Якопо
21
Рабби
Симоне
91
Mario
Ravasio
Мантуя
4-3-3
Читтаделла
4-2-3-1

История личных встреч

Мантуя
Читтаделла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
3:2
ЛП
0:1
ЛП
0:0
СB
6:0
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.33
Antonio Fiori 1 0.17
Манкузо Леонардо 1 0.17
Francesco Galuppini 1 0.17
Солини Маттео 1 0.17
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0
Francesco Ruocco 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 1 0.17
Кариссони Лоренцо 1 0.17
Mario Ravasio 1 0.17
Рабби Симоне 1 0.17

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 2 0
Солини Маттео 2 0
Редольфи Алекс 2 0
Тримболи Симоне 0 1
Francesco Galuppini 1 0
Араму Маттиа 1 0
Менса Дэвис 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Amatucci 4 0
Паван Никола 2 1
Анжели Маттео 3 0
Бранка Симоне 2 0
Дезогус Якопо 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Кастари Элхан 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Мантуя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2
Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1
Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1

Результаты матчей

Мантуя
Читтаделла

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 6 3 3 0 11 - 7 12
3.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
7.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Бари
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 4 8
13.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
14.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 6 1 0 5 6 - 12 3
20.
Фрозиноне
 6 0 3 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
4.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Франческо Аматуччи получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Дезогус Якопо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мантуя 1:0 Читтаделла онлайн

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