  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Специя
4:2
Конец матча
Каррарезе
0'
0:1
5' Гол
Черри Леонардо
18' Желтая карточка
Христов Петко
22' Желтая карточка
Джоване Самуэль
1:1
24' Гол
Эспозито Франческо
26' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
28' Желтая карточка
Черри Леонардо
41' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
2:1
48' Пенальти
Эспозито Сальваторе
3:1
61' Гол
Эспозито Франческо
64' Желтая карточка
Буа Девид
71' Желтая карточка
Filippo Oliana
3:2
74' Гол
Filippo Oliana
4:2
82' Гол
Христов Петко
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Черри Леонардо
18'
Христов Петко
 
22'
 
Джоване Самуэль
24'
Эспозито Франческо
(Эспозито Сальваторе)
1:1
26'
Эспозито Сальваторе
 
28'
 
Черри Леонардо
41'
Реца Аркадиуш
 
48'
Эспозито Сальваторе
2:1
56'
 
Финотто Маттиа
Черри Леонардо
56'
 
Беллони Никколо
Чиккони Мануэль
57'
 
Буа Девид
Simone Zanon
61'
Эспозито Франческо
3:1
64'
 
Буа Девид
69'
Чолак Антонио-Мирко
Эспозито Франческо
 
71'
 
Filippo Oliana
72'
 
Керубини Луиджи
Панико Джузеппе
74'
3:2
Filippo Oliana
(Шпенди Стивен)
77'
 
Цуэлли Эмануэле
Джоване Самуэль
80'
Надь Адам
Бандинелли Филиппо
 
80'
Элия Сальваторе
Реца Аркадиуш
 
82'
Христов Петко
(Эспозито Сальваторе)
4:2
86'
Дельи Инноченти Дуччо
Кассата Франческо
 
86'
Фальчинелли Диего
Солери Эдоардо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 310 Количество передач 290
  • 51 Владение мячом, % 49
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
32
Виньяли
Лука
29
Кассата
Франческо
5
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
13
Реца
Аркадиуш
27
Солери
Эдоардо
9
Эспозито
Франческо
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
6
Filippo
Oliana
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
18
Nicolas
Schiavi
20
Джоване
Самуэль
11
Чиккони
Мануэль
10
Панико
Джузеппе
90
Черри
Леонардо
19
Шпенди
Стивен
Специя
3-5-2
Каррарезе
3-4-3

История личных встреч

Специя
Каррарезе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СCB
1:1
СCB
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 3 0.5
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.33
Христов Петко 2 0.33
Бертола Николо 2 0.33
Солери Эдоардо 1 0.17
Аурелио Джузеппе 1 0.17
Бандинелли Филиппо 0 0
Ди Серио Джузеппе 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 2 (1) 0.33
Финотто Маттиа 1 0.17
Filippo Oliana 1 0.17
Черри Леонардо 1 0.17
Devid Bouah 1 0.17
Капецци Леонардо 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 3 0
Бертола Николо 3 0
Надь Адам 2 0
Христов Петко 2 0
Солери Эдоардо 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Кассата Франческо 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Nicolas Schiavi 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Буа Девид 1 0
Filippo Oliana 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Черри Леонардо 1 0
Riccardo Palmieri 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каррарезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Каррарезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1
Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Каррарезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0
Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1

Результаты матчей

Специя
Каррарезе

Точный счет

2:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Специя
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 6 3 3 0 11 - 7 12
3.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
7.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Бари
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 4 8
13.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
14.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 6 1 0 5 6 - 12 3
20.
Фрозиноне
 6 0 3 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
4.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Реца Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Леонардо Черри получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Эспозито Сальваторе сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Специя 4:2 Каррарезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный