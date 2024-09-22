Тур: 6. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
0:1
5' ГолЧерри Леонардо
18' Желтая карточкаХристов Петко
22' Желтая карточкаДжоване Самуэль
1:1
24' ГолЭспозито Франческо
26' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
28' Желтая карточкаЧерри Леонардо
41' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
2:1
48' ПенальтиЭспозито Сальваторе
3:1
61' ГолЭспозито Франческо
64' Желтая карточкаБуа Девид
71' Желтая карточкаFilippo Oliana
3:2
74' ГолFilippo Oliana
4:2
82' ГолХристов Петко
90'+6
Ход матча
5'
0:1
18'
22'
24'
28'
41'
48'
61'
64'
71'
74'
3:2
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 6
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
310 Количество передач 290
-
51 Владение мячом, % 49
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
32
Виньяли
Лука
72
Simone
Zanon
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
История личных встреч
Специя
Каррарезе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|3
|0.5
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.33
|Христов Петко
|2
|0.33
|Бертола Николо
|2
|0.33
|Солери Эдоардо
|1
|0.17
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Ди Серио Джузеппе
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|2 (1)
|0.33
|Финотто Маттиа
|1
|0.17
|Filippo Oliana
|1
|0.17
|Черри Леонардо
|1
|0.17
|Devid Bouah
|1
|0.17
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Бертола Николо
|3
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Nicolas Schiavi
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Буа Девид
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каррарезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Каррарезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1
Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Каррарезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0
Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1
Результаты матчей
Специя
Каррарезе
Точный счет
2:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Специя
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
15
15
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2