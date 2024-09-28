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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Бари
1:1
Конец матча
Козенца
0'
1:0
39' Гол
Пучино Раффаэле
53' Красная карточка
Лелла Нунцио
64' Желтая карточка
Оливери Андреа
71' Желтая карточка
Матеус Чарлис
1:1
87' Пенальти
Tommaso Fumagalli
90' Желтая карточка
Мантовани Валерио
90'+8

Ход матча

39'
Пучино Раффаэле
(Фалетти Сесар)
1:0
46'
 
Флоренци Альдо
Куан Кристиан
53'
Лелла Нунцио
 
59'
 
Стриццоло Лука
Маури Хосе
59'
 
Киерво Риккардо
Риччи Джакомо
64'
Оливери Андреа
 
67'
Сибилли Джузеппе
Фалетти Сесар
 
71'
 
Матеус Чарлис
73'
 
Andrea Rizzo Pinna
Маццокки Симоне
80'
 
Massimo Zilli
Manuel Ricciardi
81'
Сако Коли
Майта Маттиа
 
82'
Nosa Edward Obaretin
Дорваль Мехди
 
87'
1:1
Tommaso Fumagalli
90'
Мантовани Валерио
 
90'
Фавазули Костантино
Оливери Андреа
 
90'
Новакович Андрия
Ласанья Кевин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 328 Количество передач 329
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
28
Лелла
Нунцио
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
93
Дорваль
Мехди
19
Фалетти
Сесар
15
Ласанья
Кевин
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
31
Риччи
Джакомо
24
Маури
Хосе
6
Матеус
Чарлис
30
Маццокки
Симоне
28
Куан
Кристиан
10
Tommaso
Fumagalli
Бари
3-5-2
Козенца
3-4-1-2

История личных встреч

Бари
Козенца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
4:1
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 1 0.14
Майта Маттиа 1 0.14
Пучино Раффаэле 1 0.14
Ласанья Кевин 1 0.14
Риччи Джакомо 1 0.14
Фавилли Андреа 1 0.14
Новакович Андрия 1 0.14
Мантовани Валерио 1 0.14
Лелла Нунцио 1 0.14
Сгарби Лоренцо 0 0
Бенали Ахмед 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.43
Д'Орацио Томмазо 2 0.29
Стриццоло Лука 1 0.14
Andrea Rizzo Pinna 1 0.14
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лелла Нунцио 1 1
Пучино Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Оливери Андреа 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Новакович Андрия 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 3 0
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Куан Кристиан 1 0
Вентури Майкл 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Козенца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1
Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0
Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2

Результаты матчей

Бари
Козенца

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Бари
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
7.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
12.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
14.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
19.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
17.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
10.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
19.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
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Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
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