  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Каррарезе
0:0
Второй тайм: 90'
Реджана
0'
3' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
25' Желтая карточка
Вергара Антонио
26' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
29' Желтая карточка
Капецци Леонардо
50' Желтая карточка
Мерони Андреа
54' Желтая карточка
Маррас Мануэль
62' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
89' Желтая карточка

Ход матча

3'
 
Серсанти Алессандро
25'
 
Вергара Антонио
26'
 
Оквонкво Орджи
29'
Капецци Леонардо
 
46'
 
Маррас Мануэль
Вергара Антонио
50'
 
Мерони Андреа
54'
 
Маррас Мануэль
58'
Панико Джузеппе
Капелло Алессандро
 
59'
Джоване Самуэль
Капецци Леонардо
 
62'
 
Видо Лука
Фьямоцци Риккардо
62'
Херманнссон Хьёртур
 
66'
Копполаро Мауро
Херманнссон Хьёртур
 
66'
Simone Zanon
Буа Девид
 
69'
 
Lorenzo Ignacchiti
Штулац Лео
69'
 
Lorenzo Lucchesi
Серсанти Алессандро
75'
Черри Леонардо
Керубини Луиджи
 
83'
 
Гондо Седрик
Оквонкво Орджи
89'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Каррарезе
Ничья
Реджана
6.50
Реклама, bettery.ru
3.05
Реклама, ligastavok.ru
5.20
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Блеве
Марко
4
Ильянес
Джулиан
66
Херманнссон
Хьёртур
3
Marco
Imperiale
13
Буа
Девид
11
Чиккони
Мануэль
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
32
Финотто
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
9
Керубини
Луиджи
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
24
Фонтанаросса
Алессандро
5
Серсанти
Алессандро
6
Штулац
Лео
16
Рейнхарт
Тобиас
90
Портанова
Маноло
30
Вергара
Антонио
18
Оквонкво
Орджи
Каррарезе
3-4-2-1
Реджана
4-3-2-1

История личных встреч

Каррарезе
Реджана

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СC
0:0
СC
1:1
СC
1:1
СC
3:0
ЛП
3:0
ЛП
3:0
ЛП
1:3
ППД
1:0
ППД
0:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 2 (1) 0.29
Финотто Маттиа 1 0.14
Filippo Oliana 1 0.14
Черри Леонардо 1 0.14
Devid Bouah 1 0.14
Капецци Леонардо 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.29
Портанова Маноло 2 0.29
Matteo Maggio 1 0.14
Рейнхарт Тобиас 1 0.14
Серсанти Алессандро 1 0.14
Штулац Лео 0 0
Видо Лука 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Nicolas Schiavi 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Буа Девид 1 0
Filippo Oliana 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Черри Леонардо 1 0
Riccardo Palmieri 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оквонкво Орджи 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Matteo Maggio 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Вергара Антонио 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Каррарезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
5
Каррарезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0
Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0
Реджана
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0
Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3

Результаты матчей

Каррарезе
Реджана

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 0:0 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Бари
 1:0 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
7.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
8.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Реджана
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
14.
Козенца
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
19.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
20.
Каррарезе
 0:0 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 0:1 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Бари
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Сассуоло
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
17.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 1:0 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Специя
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
10.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Козенца
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
19.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Каррарезе
 0:0 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Каррарезе
    Ничья
    Реджана
    6.50
    Реклама, bettery.ru
    3.05
    Реклама, ligastavok.ru
    5.20
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Каррарезе 0:0 Реджана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Каррарезе
    Реджана
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный