Тур: 7. Стадион: Деи Марми.
0'
3' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
25' Желтая карточкаВергара Антонио
26' Желтая карточкаОквонкво Орджи
29' Желтая карточкаКапецци Леонардо
50' Желтая карточкаМерони Андреа
54' Желтая карточкаМаррас Мануэль
62' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
89' Желтая карточкаПанико Джузеппе
90'+6
Ход матча
25'
26'
29'
50'
54'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 357
-
55 Владение мячом, % 45
13
Буа
Девид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Simone Zanon
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
-
-
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Каррарезе
Реджана
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
115
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|2 (1)
|0.29
|Финотто Маттиа
|1
|0.14
|Filippo Oliana
|1
|0.14
|Черри Леонардо
|1
|0.14
|Devid Bouah
|1
|0.14
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.29
|Портанова Маноло
|2
|0.29
|Matteo Maggio
|1
|0.14
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.14
|Серсанти Алессандро
|1
|0.14
|Штулац Лео
|0
|0
|Видо Лука
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Nicolas Schiavi
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Буа Девид
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
|Вергара Антонио
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Каррарезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
5
Каррарезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0
Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0
Реджана
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0
Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3
Результаты матчей
Каррарезе
Реджана
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
25
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2