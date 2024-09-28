Тур: 7. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
11' Желтая карточкаПас Йеферсон
31' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
64' Желтая карточкаДойг Джош
68' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
Ход матча
11'
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Сассуоло
Специя
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Среднее время на гол
51
36
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.29
|Торстведт Кристиан
|2
|0.29
|Антист Жанис
|1
|0.14
|Лорьенте Арман
|1
|0.14
|Flavio Russo
|1
|0.14
|Моро Лука
|1 (1)
|0.14
|Пьерини Николас
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
|Вольпато Кристиан
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|3
|0.43
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.29
|Христов Петко
|2
|0.29
|Бертола Николо
|2
|0.29
|Солери Эдоардо
|1
|0.14
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.14
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Ди Серио Джузеппе
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Бертола Николо
|3
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4
Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0
Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0
Результаты матчей
Сассуоло
Специя
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|20.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2