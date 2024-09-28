  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Сассуоло
0:0
Второй тайм: 88'
Специя
0'
11' Желтая карточка
Пас Йеферсон
31' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
64' Желтая карточка
Дойг Джош
68' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав

Ход матча

11'
Пас Йеферсон
 
31'
 
Бандинелли Филиппо
46'
Тольян Йереми
Пас Йеферсон
 
58'
Flavio Russo
Мулаттьери Самуэле
 
59'
Вольпато Кристиан
Пьерини Николас
 
60'
 
Солери Эдоардо
Эспозито Франческо
60'
 
Надь Адам
Кассата Франческо
64'
Дойг Джош
 
68'
 
Висневски Пшемыслав
71'
 
Чолак Антонио-Мирко
Ди Серио Джузеппе
71'
 
Канделари Пьетро
Эспозито Сальваторе
80'
 
Элия Сальваторе
Реца Аркадиуш
82'
Обьянг Педро
Торстведт Кристиан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Специя
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7.20
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Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
17
Пас
Йеферсон
80
Мухаремович
Тарик
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
40
Ианнони
Эдоардо
11
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
77
Пьерини
Николас
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
2
Висневски
Пшемыслав
77
Бертола
Николо
32
Виньяли
Лука
29
Кассата
Франческо
5
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
13
Реца
Аркадиуш
20
Ди
Серио
Джузеппе
9
Эспозито
Франческо
Сассуоло
4-3-3
Специя
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Специя

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
ТМК
2:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:4
К
1:0
К
2:0
СB
3:2
СB
0:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Среднее время на гол

51
36

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.29
Торстведт Кристиан 2 0.29
Антист Жанис 1 0.14
Лорьенте Арман 1 0.14
Flavio Russo 1 0.14
Моро Лука 1 (1) 0.14
Пьерини Николас 0 0
Болока Даниэль 0 0
Вольпато Кристиан 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 3 0.43
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.29
Христов Петко 2 0.29
Бертола Николо 2 0.29
Солери Эдоардо 1 0.14
Аурелио Джузеппе 1 0.14
Бандинелли Филиппо 0 0
Ди Серио Джузеппе 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Дойг Джош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 3 0
Бертола Николо 3 0
Надь Адам 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Солери Эдоардо 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4
Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0
Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0

Результаты матчей

Сассуоло
Специя

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 0:0 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Бари
 1:0 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
7.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
8.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Реджана
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
14.
Козенца
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
19.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
20.
Каррарезе
 0:0 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 0:1 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Бари
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Сассуоло
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
17.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 1:0 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Специя
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
10.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Козенца
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
19.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Каррарезе
 0:0 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Бандинелли Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Пас Йеферсон получил желтую карточку от судьи
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