Тур: 7. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
1:0
5' ГолCristian Shpendi
12' Желтая карточкаТримболи Симоне
2:0
21' ГолКаргбо Аугустус
32' Желтая карточкаКаргбо Аугустус
3:0
43' ГолПрестиа Джузеппе
45' Желтая карточкаКало Джакомо
Ход матча
5'
12'
21'
2:0
32'
43'
3:0
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
23
Erik
Panizzi
70
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
История личных встреч
Чезена
Мантуя
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|4 (2)
|0.57
|Каргбо Аугустус
|2
|0.29
|Tommaso Berti
|1
|0.14
|Бастони Симоне
|1
|0.14
|Курто Марко
|1
|0.14
|Emanuele Adamo
|1
|0.14
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.29
|Antonio Fiori
|1
|0.14
|Манкузо Леонардо
|1
|0.14
|Francesco Galuppini
|1
|0.14
|Солини Маттео
|1
|0.14
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
|Francesco Ruocco
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|4
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Andrea Ciofi
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тримболи Симоне
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Редольфи Алекс
|2
|0
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Араму Маттиа
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Чезена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мантуя
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1
Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0
Мантуя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0
Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4
Результаты матчей
Чезена
Мантуя
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Чезена
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|18.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|0:3
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2