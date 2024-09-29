Тур: 7. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
1:0
5' ГолCristian Shpendi
12' Желтая карточкаТримболи Симоне
2:0
21' ГолКаргбо Аугустус
32' Желтая карточкаКаргбо Аугустус
3:0
43' ГолПрестиа Джузеппе
45' Желтая карточкаКало Джакомо
3:1
58' ГолРедольфи Алекс
4:1
70' ГолТавшан Элаис
77' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
4:2
84' ГолFrancesco Ruocco
90'+7
Ход матча
5'
12'
21'
2:0
32'
43'
3:0
45'
58'
70'
4:1
84'
4:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
239 Количество передач 545
-
30 Владение мячом, % 70
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
23
Erik
Panizzi
70
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
История личных встреч
Чезена
Мантуя
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|4 (2)
|0.57
|Каргбо Аугустус
|2
|0.29
|Tommaso Berti
|1
|0.14
|Престиа Джузеппе
|1
|0.14
|Бастони Симоне
|1
|0.14
|Курто Марко
|1
|0.14
|Тавшан Элаис
|1
|0.14
|Emanuele Adamo
|1
|0.14
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.29
|Francesco Ruocco
|1
|0.14
|Antonio Fiori
|1
|0.14
|Манкузо Леонардо
|1
|0.14
|Francesco Galuppini
|1
|0.14
|Солини Маттео
|1
|0.14
|Редольфи Алекс
|1
|0.14
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|4
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Andrea Ciofi
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тримболи Симоне
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Редольфи Алекс
|2
|0
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Араму Маттиа
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Чезена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мантуя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
10
3
8 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
25%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1
Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0
Мантуя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0
Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4
Результаты матчей
Чезена
Мантуя
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Чезена
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
16
16
16
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Сампдория
|Кода Массимо
|3 (2)
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|4