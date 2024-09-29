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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Чезена
4:2
Конец матча
Мантуя
0'
1:0
5' Гол
Cristian Shpendi
12' Желтая карточка
Тримболи Симоне
2:0
21' Гол
Каргбо Аугустус
32' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
3:0
43' Гол
Престиа Джузеппе
45' Желтая карточка
Кало Джакомо
3:1
58' Гол
Редольфи Алекс
4:1
70' Гол
Тавшан Элаис
77' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
4:2
84' Гол
Francesco Ruocco
90'+7
1
Писсери
Маттео
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
7
Доннарумма
Даниэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
23
Антонуччи
Мирко
10
Каргбо
Аугустус
9
Cristian
Shpendi
1
Феста
Марко
17
Радаелли
Николо
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
23
Erik
Panizzi
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
30
Брагантини
Давиде
70
Араму
Маттиа
11
Antonio
Fiori
7
Менса
Дэвис
Чезена
3-4-2-1
Мантуя
4-2-3-1

История личных встреч

Чезена
Мантуя

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СCС
1:2
СCПВК
2:1
СC
0:0
СC
0:4
СB
3:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 4 (2) 0.57
Каргбо Аугустус 2 0.29
Tommaso Berti 1 0.14
Престиа Джузеппе 1 0.14
Бастони Симоне 1 0.14
Курто Марко 1 0.14
Тавшан Элаис 1 0.14
Emanuele Adamo 1 0.14
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.29
Francesco Ruocco 1 0.14
Antonio Fiori 1 0.14
Манкузо Леонардо 1 0.14
Francesco Galuppini 1 0.14
Солини Маттео 1 0.14
Редольфи Алекс 1 0.14
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 4 0
Курто Марко 4 0
Каргбо Аугустус 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Престиа Джузеппе 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Andrea Ciofi 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тримболи Симоне 1 1
Буррай Сальваторе 2 0
Солини Маттео 2 0
Редольфи Алекс 2 0
Francesco Galuppini 1 0
Араму Маттиа 1 0
Менса Дэвис 1 0

Результаты матчей

Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Чезена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мантуя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
8 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
25%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1
Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0
Мантуя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0
Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4

Результаты матчей

Чезена
Мантуя

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Чезена
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Чезена
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Юве Стабия
 7 3 2 2 7 - 7 11
6.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
8.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
9.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
10.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
11.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
14.
Сампдория
 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
16.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
15.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Сампдория Кода Массимо 3 (2)
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Чезена Курто Марко 4
Юве Стабия Marco Ruggero 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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