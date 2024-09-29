Тур: 7. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
1:0
Перерыв
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
20
Тиам
Демба
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Lorenzo Tosi
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Юве Стабия
Пиза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варньер Марко
|1
|0.14
|Marco Bellich
|1
|0.14
|Пископо Кевин
|1
|0.14
|Адоранте Андреа
|1
|0.14
|Артистико Габриэле
|1
|0.14
|Francesco Folino
|1
|0.14
|Мости Никола
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.43
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.43
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.14
|Джованни Бонфанти
|1
|0.14
|Туре Идрисса
|1
|0.14
|Канестрелли Симоне
|1
|0.14
|Alesandro Arena
|1
|0.14
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|3
|1
|Marco Ruggero
|3
|0
|Бульо Давиде
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Matteo Baldi
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пиза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1
Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Результаты матчей
Юве Стабия
Пиза
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
4 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
51
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|18.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|0:3
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2