  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Юве Стабия
1:0
Перерыв
Пиза
0'
1:0
12' Гол
Варньер Марко

Ход матча

12'
Варньер Марко
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Юве Стабия
Ничья
Пиза
3.30
Реклама, bettery.ru
3.10
Реклама, ligastavok.ru
2.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
4
Marco
Ruggero
15
Флориани
Романо
3
Роккетти
Юри
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
37
Майстро
Фабио
27
Канделлоне
Леонардо
9
Адоранте
Андреа
47
Шемпер
Адриан
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
94
Джованни
Бонфанти
36
Пиччинини
Габриэле
20
Беруатто
Пьетро
6
Марин
Мариус
28
Абильдгор
Оливер
32
Морео
Стефано
15
Туре
Идрисса
9
Бонфанти
Николас
Юве Стабия
3-4-2-1
Пиза
3-4-2-1

История личных встреч

Юве Стабия
Пиза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СCB
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варньер Марко 1 0.14
Marco Bellich 1 0.14
Пископо Кевин 1 0.14
Адоранте Андреа 1 0.14
Артистико Габриэле 1 0.14
Francesco Folino 1 0.14
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 3 0.43
Бонфанти Николас 3 (1) 0.43
Пиччинини Габриэле 1 0.14
Джованни Бонфанти 1 0.14
Туре Идрисса 1 0.14
Канестрелли Симоне 1 0.14
Alesandro Arena 1 0.14
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 3 1
Marco Ruggero 3 0
Бульо Давиде 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Matteo Baldi 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Марин Мариус 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пиза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1
Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1

Результаты матчей

Юве Стабия
Пиза

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
4 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Чезена
 3:0 7 3 2 2 11 - 7 11
5.
Юве Стабия
 1:0 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Мантуя
 0:3 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
9.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
10.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
11.
Модена
 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
17.
Катанзаро
 0:0 7 1 4 2 5 - 6 7
18.
Сампдория
 0:0 7 1 3 3 6 - 8 6
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 3:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Пиза
 0:1 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 0:3 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Модена
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Салернитана
 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Юве Стабия
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Катанзаро
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Сампдория
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
15.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
10.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Модена
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Катанзаро
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
16.
Сампдория
 0:0 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Салернитана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3:0 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 0:3 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Г О О О О Л - Варньер Марко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юве Стабия
Ничья
Пиза
3.30
Реклама, bettery.ru
3.10
Реклама, ligastavok.ru
2.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юве Стабия 1:0 Пиза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Юве Стабия
Пиза
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный