Тур: 7. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолВарньер Марко
77' Желтая карточкаMarco Ruggero
77' Желтая карточкаМели Марко
2:0
83' ГолАртистико Габриэле
84' Желтая карточкаАртистико Габриэле
85' Желтая карточкаКараччоло Антонио
88' Желтая карточкаMatteo Baldi
90' Красная карточкаВиньято Эмануэль
90'+7
Ход матча
12'
1:0
77'
77'
83'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
417 Количество передач 276
-
59 Владение мячом, % 41
20
Тиам
Демба
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Lorenzo Tosi
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Юве Стабия
Пиза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артистико Габриэле
|2
|0.29
|Пископо Кевин
|1
|0.14
|Варньер Марко
|1
|0.14
|Marco Bellich
|1
|0.14
|Адоранте Андреа
|1
|0.14
|Francesco Folino
|1
|0.14
|Мости Никола
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.43
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.43
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.14
|Джованни Бонфанти
|1
|0.14
|Туре Идрисса
|1
|0.14
|Канестрелли Симоне
|1
|0.14
|Alesandro Arena
|1
|0.14
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|3
|1
|Marco Ruggero
|4
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Бульо Давиде
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Мели Марко
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пиза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пиза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Юве Стабия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Пиза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1
Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Результаты матчей
Юве Стабия
Пиза
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
4 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
52
16
16
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Сампдория
|Кода Массимо
|3 (2)
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|4