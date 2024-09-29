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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Модена
0:0
Перерыв
Сампдория
0'
9' Желтая карточка
Йепес Жерар
10' Желтая карточка
Бенедетти Леонардо
40' Желтая карточка
Дука Эдоардо

Ход матча

6'
 
Риччо Алессандро
Романьоли Симоне
9'
 
Йепес Жерар
10'
 
Бенедетти Леонардо
40'
Дука Эдоардо
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Сампдория
3.10
3.10
Реклама, betcity.ru
3.60
Все Коэффициенты
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
27
Идрисси
Риад
6
Маньино
Лука
8
Санторо
Симоне
10
Палумбо
Антонио
7
Дука
Эдоардо
21
Божанай
Клейс
90
Абьюзо
Фабио
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
10
Тутино
Дженнаро
9
Кода
Массимо
Модена
4-2-3-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Модена
Сампдория

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
51

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.29
Мендеш Педру 2 0.29
Дефрель Грегоре 1 0.14
Заро Джованни 1 0.14
Санторо Симоне 1 0.14
Абьюзо Фабио 1 0.14
Божанай Клейс 1 0.14
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.29
Венути Лоренцо 2 0.29
Тутино Дженнаро 1 0.14
Иоанну Николас 1 0.14
Депаоли Фабио 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Заро Джованни 2 0
Джерли Фабио 2 0
Санторо Симоне 2 0
Коттали Маттео 1 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Stipe Vulikic 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сампдория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1
Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0
Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2

Результаты матчей

Модена
Сампдория

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Модена
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Чезена
 3:0 7 3 2 2 11 - 7 11
5.
Юве Стабия
 1:0 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Мантуя
 0:3 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
9.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
10.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
11.
Модена
 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
17.
Катанзаро
 0:0 7 1 4 2 5 - 6 7
18.
Сампдория
 0:0 7 1 3 3 6 - 8 6
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 3:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Пиза
 0:1 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 0:3 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Модена
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Салернитана
 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Юве Стабия
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Катанзаро
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Сампдория
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
15.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
10.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Модена
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Катанзаро
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
16.
Сампдория
 0:0 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Салернитана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3:0 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 0:3 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
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Модена
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