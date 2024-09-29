Тур: 7. Стадион: Альберто Бралья.
0'
9' Желтая карточкаЙепес Жерар
10' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
40' Желтая карточкаДука Эдоардо
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
27
Идрисси
Риад
90
Абьюзо
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
-
-
45 Taha Zidouh
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Модена
Сампдория
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
51
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.29
|Мендеш Педру
|2
|0.29
|Дефрель Грегоре
|1
|0.14
|Заро Джованни
|1
|0.14
|Санторо Симоне
|1
|0.14
|Абьюзо Фабио
|1
|0.14
|Божанай Клейс
|1
|0.14
|Казо Джузеппе
|0
|0
|Баттистелла Томас
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2
|0.29
|Венути Лоренцо
|2
|0.29
|Тутино Дженнаро
|1
|0.14
|Иоанну Николас
|1
|0.14
|Депаоли Фабио
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Пергреффи Антонио
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Stipe Vulikic
|1
|1
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сампдория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1
Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0
Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2
Результаты матчей
Модена
Сампдория
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Модена
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|18.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|0:3
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2