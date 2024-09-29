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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Салернитана
0:0
Перерыв
Катанзаро
0'
15' Желтая карточка
Бригенти Николо

Ход матча

15'
 
Бригенти Николо
21'
Сориано Роберто
Рен-Аделед Жефф
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Катанзаро
2.12
3.70
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3.64
Все Коэффициенты
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
25
Маджоре
Джулио
73
Аматуччи
Лоренцо
19
Рен-Аделед
Жефф
31
Верде
Даниэле
20
Влодарчик
Шимон
24
Браф
Джейден
22
Пильячелли
Мирко
84
Кассандро
Томмазо
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
10
Петриччоне
Якопо
21
Помпетти
Марко
7
Компаньон
Маттиа
8
Куцупиас
Илиас
70
Д'Аллесандро
Марко
90
Filippo
Pittarello
Салернитана
4-3-3
Катанзаро
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Катанзаро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ППД
0:0
ППД
2:2
КИЛП
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.29
Браф Джейден 2 0.29
Тонгья Франко 2 0.29
Валенсия Диего 1 0.14
Данилюк Флавиус 1 0.14
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.29
Бьяши Томмазо 1 0.14
Йемелло Пьетро 1 0.14
Компаньон Маттиа 1 0.14
Шитум Марио 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллон Яя 2 1
Стоянович Петар 2 0
Тельо Андрес 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Хрустич Айдин 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 2 0
Бригенти Николо 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Шитум Марио 1 0
Помпетти Марко 1 0
Бонини Федерико 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
0
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0
Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1
Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3

Результаты матчей

Салернитана
Катанзаро

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Чезена
 3:0 7 3 2 2 11 - 7 11
5.
Юве Стабия
 1:0 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Мантуя
 0:3 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
9.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
10.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
11.
Модена
 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
17.
Катанзаро
 0:0 7 1 4 2 5 - 6 7
18.
Сампдория
 0:0 7 1 3 3 6 - 8 6
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 3:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Пиза
 0:1 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 0:3 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Модена
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Салернитана
 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Юве Стабия
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Катанзаро
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Сампдория
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
15.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
10.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Модена
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Катанзаро
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
16.
Сампдория
 0:0 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Салернитана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3:0 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 0:3 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
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Салернитана
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