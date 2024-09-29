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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Салернитана
0:0
Конец матча
Катанзаро
0'
15' Желтая карточка
Бригенти Николо
53' Желтая карточка
Сориано Роберто
55' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
88' Желтая карточка
Тельо Андрес
90' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
90'+7

Ход матча

15'
 
Бригенти Николо
21'
Сориано Роберто
Рен-Аделед Жефф
 
52'
Тельо Андрес
Аматуччи Лоренцо
 
52'
Торрегросса Эрнесто
Влодарчик Шимон
 
53'
Сориано Роберто
 
55'
 
Сконьямилло Стефано
66'
 
Бьяши Томмазо
Куцупиас Илиас
66'
 
Шитум Марио
Д'Аллесандро Марко
73'
 
Кулибали Мамаду
Компаньон Маттиа
82'
 
Ла Мантия Андреа
Filippo Pittarello
84'
Хрустич Айдин
Браф Джейден
 
88'
Тельо Андрес
 
90'
Торрегросса Эрнесто
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 522 Количество передач 363
  • 59 Владение мячом, % 41
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
25
Маджоре
Джулио
73
Аматуччи
Лоренцо
19
Рен-Аделед
Жефф
31
Верде
Даниэле
20
Влодарчик
Шимон
24
Браф
Джейден
22
Пильячелли
Мирко
84
Кассандро
Томмазо
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
10
Петриччоне
Якопо
21
Помпетти
Марко
7
Компаньон
Маттиа
8
Куцупиас
Илиас
70
Д'Аллесандро
Марко
90
Filippo
Pittarello
Салернитана
4-3-3
Катанзаро
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Катанзаро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ППД
0:0
ППД
2:2
КИЛП
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.29
Браф Джейден 2 0.29
Тонгья Франко 2 0.29
Валенсия Диего 1 0.14
Данилюк Флавиус 1 0.14
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.29
Бьяши Томмазо 1 0.14
Йемелло Пьетро 1 0.14
Компаньон Маттиа 1 0.14
Шитум Марио 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллон Яя 2 1
Тельо Андрес 3 0
Стоянович Петар 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Сориано Роберто 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Хрустич Айдин 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 2 0
Бригенти Николо 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Шитум Марио 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Помпетти Марко 1 0
Бонини Федерико 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
0
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0
Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1
Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3

Результаты матчей

Салернитана
Катанзаро

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
4.
Чезена
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Юве Стабия
 7 3 2 2 7 - 7 11
6.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
8.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
9.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
10.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
11.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
14.
Сампдория
 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
16.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
15.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Сампдория Кода Массимо 3 (2)
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Чезена Курто Марко 4
Юве Стабия Marco Ruggero 4
Весь список
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