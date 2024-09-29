Тур: 7. Стадион: Аречи.
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБригенти Николо
53' Желтая карточкаСориано Роберто
55' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
88' Желтая карточкаТельо Андрес
90' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
90'+7
Ход матча
15'
53'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
522 Количество передач 363
-
59 Владение мячом, % 41
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
24
Браф
Джейден
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Салернитана
Катанзаро
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.29
|Браф Джейден
|2
|0.29
|Тонгья Франко
|2
|0.29
|Валенсия Диего
|1
|0.14
|Данилюк Флавиус
|1
|0.14
|Верде Даниэле
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.29
|Бьяши Томмазо
|1
|0.14
|Йемелло Пьетро
|1
|0.14
|Компаньон Маттиа
|1
|0.14
|Шитум Марио
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллон Яя
|2
|1
|Тельо Андрес
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Бонини Федерико
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
0
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0
Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1
Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Результаты матчей
Салернитана
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
43
16
16
16
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Сампдория
|Кода Массимо
|3 (2)
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|4