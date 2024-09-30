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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Второй тайм: 52'
Палермо
0'
0:1
20' Гол
Бания Раян
20' Желтая карточка
Чеппители Лука

Ход матча

20'
0:1
Бания Раян
(Раноккья Филиппо)
20'
Чеппители Лука
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Палермо
2.91
3.00
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2.95
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Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
30
Джорджини
Андреа
7
Ровер
Маттео
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
3
Лунн
Кристоффер
8
Сегре
Джакопо
6
Гомес
Клаудио
7
Ди
Мариано
Франческо
10
Раноккья
Филиппо
21
Ле
Дуарон
Жереми
20
Анри
Тома
Зюйдтироль
3-4-2-1
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молина Сальваторе 2 0.29
Ровер Маттео 2 0.29
Казираги Даниэль 1 (1) 0.14
Арригони Томмазо 1 0.14
Малламо Алессандро 1 0.14
Прашелик Матеуш 1 0.14
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.14
Тайт Фабиан 0 0
Silvio Merkaj 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.14
Ди Мариано Франческо 1 0.14
Анри Тома 1 0.14
Сегре Джакопо 1 0.14
Бания Раян 1 0.14
Брунори Маттео 1 (1) 0.14
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 0
Чеппители Лука 2 0
Джорджини Андреа 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Диаките Салим 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Шарич Дарио 1 0
Педа Патрик 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1
Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Палермо

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Брешия
 1:0 7 4 0 3 9 - 6 12
4.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
5.
Чезена
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Палермо
 1:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Юве Стабия
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Кремонезе
 0:1 7 3 1 3 8 - 6 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 0:1 7 3 0 4 9 - 10 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Сампдория
 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
16.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 1:0 4 3 0 1 6 - 1 9
6.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Зюйдтироль
 0:1 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Кремонезе
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:0 5 3 0 2 5 - 4 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
4.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 1:0 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Сампдория Кода Массимо 3 (2)
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Чезена Курто Марко 4
Юве Стабия Marco Ruggero 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Раноккья Филиппо сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Бания Раян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Палермо
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