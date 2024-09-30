Тур: 7. Стадион: Марко Друсо.
1:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолБания Раян
20' Желтая карточкаЧеппители Лука
1:1
51' ГолКазираги Даниэль
55' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
63' Желтая карточкаРовер Маттео
1:2
63' ГолДиаките Салим
71' Желтая карточкаДепланше Себастьяно
73' Желтая карточкаRaphael Kofler
1:3
81' ГолИнсинье Роберто
86' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
90'+5
Ход матча
20'
0:1
20'
51'
1:1
63'
63'
73'
81'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
502 Количество передач 432
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Куртич
Ясмин
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Зюйдтироль
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молина Сальваторе
|2
|0.29
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.29
|Ровер Маттео
|2
|0.29
|Арригони Томмазо
|1
|0.14
|Малламо Алессандро
|1
|0.14
|Прашелик Матеуш
|1
|0.14
|Одогву Рафаэль
|1 (1)
|0.14
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Silvio Merkaj
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|2
|0.29
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.14
|Анри Тома
|1
|0.14
|Сегре Джакопо
|1
|0.14
|Бания Раян
|1
|0.14
|Диаките Салим
|1
|0.14
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Джорджини Андреа
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
1
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
4
44%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1
Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Палермо
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
12
23
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
25
25
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Сампдория
|Кода Массимо
|3 (2)
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|4