Тур: 7. Стадион: Марио Ригамонти.
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.65 Победит «Кремонезе»
-
37
Майер
Жан
99
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Брешия
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.43
Среднее время на гол
64
63
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
83
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.33
|Ante Matej Juric
|2
|0.33
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.33
|Коррадо Никколо
|1
|0.17
|Олзер Джакомо
|1
|0.17
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Веррет Маттиас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллоколо Микеле
|2
|0.33
|Йонсен Деннис
|1
|0.17
|Насти Марко
|1
|0.17
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.17
|Барбьери Томмазо
|1
|0.17
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.17
|Майер Жан
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Веррет Маттиас
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
|Ante Matej Juric
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|1
|1
|Антов Валентин
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кремонезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4
Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1
Результаты матчей
Брешия
Кремонезе
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брешия
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|18.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|10.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Сампдория
|Кода Массимо
|3 (2)
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|4