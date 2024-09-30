  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Брешия
1:0
Первый тайм: 10'
Кремонезе
0'
1:0
6' Гол
Бесаджо Микеле

Ход матча

6'
Бесаджо Микеле
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
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Брешия
Ничья
Кремонезе
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Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
27
Олзер
Джакомо
39
Бесаджо
Микеле
7
Ante
Matej
Juric
29
Боррелли
Дженнаро
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
42
Моретти
Лоренцо
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
37
Майер
Жан
18
Коллоколо
Микеле
17
Серникола
Леонардо
99
Насти
Марко
11
Йонсен
Деннис
Брешия
3-5-1-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.43

Среднее время на гол

64
63

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
83

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.33
Ante Matej Juric 2 0.33
Мончини Габриэле 2 (1) 0.33
Коррадо Никколо 1 0.17
Олзер Джакомо 1 0.17
Бизоли Димитри 0 0
Галацци Николас 0 0
Веррет Маттиас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллоколо Микеле 2 0.33
Йонсен Деннис 1 0.17
Насти Марко 1 0.17
Кастаньетти Микеле 1 0.17
Серникола Леонардо 1 0.17
Барбьери Томмазо 1 0.17
Васкес Франко 1 (1) 0.17
Майер Жан 0 0
Дзанимачча Лука 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Адорни Давиде 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Веррет Маттиас 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Zylyf Muca 1 0
Ante Matej Juric 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Антов Валентин 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Васкес Франко 1 0
Майер Жан 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Моретти Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кремонезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4
Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1

Результаты матчей

Брешия
Кремонезе

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брешия
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Брешия
 1:0 7 4 0 3 9 - 6 12
4.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
5.
Чезена
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Палермо
 1:0 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Юве Стабия
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Кремонезе
 0:1 7 3 1 3 8 - 6 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 0:1 7 3 0 4 9 - 10 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Сампдория
 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
16.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 1:0 4 3 0 1 6 - 1 9
6.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Зюйдтироль
 0:1 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Кремонезе
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:0 5 3 0 2 5 - 4 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
4.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 1:0 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Сампдория Кода Массимо 3 (2)
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Чезена Курто Марко 4
Юве Стабия Marco Ruggero 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Г О О О О Л - Бесаджо Микеле бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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