Тур: 7. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
6' ГолБесаджо Микеле
13' Желтая карточкаКистана Андреа
2:0
34' ГолБоррелли Дженнаро
36' Желтая карточкаЙонсен Деннис
38' Желтая карточкаНасти Марко
3:0
39' ГолВеррет Маттиас
42' Желтая карточкаAnte Matej Juric
3:1
70' ГолНасти Марко
3:2
81' ГолБуонаюто Кристиан
86' Желтая карточкаВандепутте Яри
86' Желтая карточкаВеррет Маттиас
90' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
90'+7
Ход матча
6'
1:0
13'
34'
36'
38'
39'
3:0
42'
70'
3:1
81'
86'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
239 Количество передач 446
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.65 Победит «Кремонезе»
-
37
Майер
Жан
99
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Брешия
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.43
Среднее время на гол
64
63
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
83
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.29
|Ante Matej Juric
|2
|0.29
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.29
|Веррет Маттиас
|1
|0.14
|Коррадо Никколо
|1
|0.14
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.14
|Олзер Джакомо
|1
|0.14
|Бесаджо Микеле
|1
|0.14
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|2
|0.29
|Коллоколо Микеле
|2
|0.29
|Йонсен Деннис
|1
|0.14
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.14
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.14
|Серникола Леонардо
|1
|0.14
|Барбьери Томмазо
|1
|0.14
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.14
|Майер Жан
|0
|0
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Веррет Маттиас
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Ante Matej Juric
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|1
|1
|Вандепутте Яри
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
Брешия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4
Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1
Результаты матчей
Брешия
Кремонезе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брешия
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
25
16
16
16
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Сампдория
|Кода Массимо
|3 (2)
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|4