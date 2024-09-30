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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Брешия
3:2
Конец матча
Кремонезе
0'
1:0
6' Гол
Бесаджо Микеле
13' Желтая карточка
Кистана Андреа
2:0
34' Гол
Боррелли Дженнаро
36' Желтая карточка
Йонсен Деннис
38' Желтая карточка
Насти Марко
3:0
39' Гол
Веррет Маттиас
42' Желтая карточка
Ante Matej Juric
3:1
70' Гол
Насти Марко
3:2
81' Гол
Буонаюто Кристиан
86' Желтая карточка
Вандепутте Яри
86' Желтая карточка
Веррет Маттиас
90' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
90'+7

Ход матча

6'
Бесаджо Микеле
1:0
13'
Кистана Андреа
 
34'
Боррелли Дженнаро
2:0
36'
 
Йонсен Деннис
38'
 
Насти Марко
39'
Веррет Маттиас
3:0
42'
Ante Matej Juric
 
46'
 
Вандепутте Яри
Васкес Франко
46'
 
Де Лука Мануэль
Йонсен Деннис
61'
Мончини Габриэле
Ante Matej Juric
 
61'
Бертаньоли Массимо
Олзер Джакомо
 
67'
 
Барбьери Томмазо
Серникола Леонардо
70'
3:1
Насти Марко
(Вандепутте Яри)
71'
 
Буонаюто Кристиан
Дзанимачча Лука
71'
 
Пикель Шарль
Майер Жан
74'
Коррадо Никколо
Бесаджо Микеле
 
81'
3:2
Буонаюто Кристиан
86'
 
Вандепутте Яри
86'
Веррет Маттиас
 
87'
Patrick Nuamah
Боррелли Дженнаро
 
90'
Дикманн Лоренцо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 239 Количество передач 446
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леццерини
Лука
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
27
Олзер
Джакомо
39
Бесаджо
Микеле
7
Ante
Matej
Juric
29
Боррелли
Дженнаро
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
42
Моретти
Лоренцо
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
37
Майер
Жан
18
Коллоколо
Микеле
17
Серникола
Леонардо
99
Насти
Марко
11
Йонсен
Деннис
Брешия
3-5-1-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.43

Среднее время на гол

64
63

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
83

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.29
Ante Matej Juric 2 0.29
Мончини Габриэле 2 (1) 0.29
Веррет Маттиас 1 0.14
Коррадо Никколо 1 0.14
Боррелли Дженнаро 1 0.14
Олзер Джакомо 1 0.14
Бесаджо Микеле 1 0.14
Бизоли Димитри 0 0
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 2 0.29
Коллоколо Микеле 2 0.29
Йонсен Деннис 1 0.14
Кастаньетти Микеле 1 0.14
Буонаюто Кристиан 1 0.14
Серникола Леонардо 1 0.14
Барбьери Томмазо 1 0.14
Васкес Франко 1 (1) 0.14
Майер Жан 0 0
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Адорни Давиде 2 0
Веррет Маттиас 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Ante Matej Juric 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Кистана Андреа 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Zylyf Muca 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Вандепутте Яри 2 0
Антов Валентин 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Васкес Франко 1 0
Майер Жан 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Насти Марко 1 0

Результаты матчей

Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Брешия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4
Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1

Результаты матчей

Брешия
Кремонезе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брешия
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
3.
Брешия
 7 4 0 3 11 - 8 12
4.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
5.
Чезена
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Палермо
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Юве Стабия
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Кремонезе
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Сампдория
 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
16.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
4.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 4
Сампдория Кода Массимо 3 (2)
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Специя Эспозито Франческо 3
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Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Чезена Курто Марко 4
Юве Стабия Marco Ruggero 4
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