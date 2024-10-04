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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Сампдория
1:2
Второй тайм: 74'
Юве Стабия
0'
13' Желтая карточка
Marco Ruggero
29' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
31' Желтая карточка
Бульо Давиде
31' Желтая карточка
Francesco Folino
1:0
36' Гол
Кода Массимо
1:1
47' Гол
Адоранте Андреа
1:2
50' Гол
Адоранте Андреа
52' Желтая карточка
Риччо Алессандро
70' Желтая карточка
Фортини Никколо

Ход матча

13'
 
Marco Ruggero
29'
Берешиньски Бартош
 
31'
 
Бульо Давиде
31'
 
Francesco Folino
36'
Кода Массимо
(Беллемо Алессандро)
1:0
47'
1:1
Адоранте Андреа
(Фортини Никколо)
50'
1:2
Адоранте Андреа
52'
Риччо Алессандро
 
59'
Акинсанмиро Эбенезер
Беллемо Алессандро
 
62'
 
Мели Марко
Майстро Фабио
68'
Секулов Никола
Бенедетти Леонардо
 
68'
Венути Лоренцо
Депаоли Фабио
 
70'
 
Фортини Никколо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Юве Стабия
3.25
3.30
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5.30
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Все Коэффициенты
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
5
Риччо
Алессандро
31
Stipe
Vulikic
23
Депаоли
Фабио
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
24
Варньер
Марко
23
Francesco
Folino
15
Флориани
Романо
29
Фортини
Никколо
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
37
Майстро
Фабио
27
Канделлоне
Леонардо
9
Адоранте
Андреа
Сампдория
3-5-2
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Сампдория
Юве Стабия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:1
СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.5
Тутино Дженнаро 2 0.25
Венути Лоренцо 2 0.25
Иоанну Николас 2 0.25
Касами Пайтим 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Депаоли Фабио 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 3 0.38
Артистико Габриэле 2 0.25
Пископо Кевин 1 0.13
Варньер Марко 1 0.13
Marco Bellich 1 0.13
Francesco Folino 1 0.13
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Фортини Никколо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 2 1
Stipe Vulikic 1 1
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 4 1
Marco Ruggero 5 0
Бульо Давиде 3 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Мели Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0

Результаты матчей

Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
3
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Юве Стабия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1
Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3

Результаты матчей

Сампдория
Юве Стабия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Юве Стабия
 2:1 8 4 2 2 9 - 8 14
3.
Специя
 7 3 4 0 11 - 7 13
4.
Брешия
 7 4 0 3 11 - 8 12
5.
Сассуоло
 7 3 3 1 8 - 7 12
6.
Чезена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Палермо
 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Кремонезе
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Реджана
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
15.
Читтаделла
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
17.
Сампдория
 1:2 8 2 2 4 10 - 11 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Фрозиноне
 7 1 3 3 6 - 13 6
20.
Каррарезе
 7 1 1 5 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Юве Стабия
 2:1 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Сассуоло
 3 1 1 1 3 - 5 4
17.
Сампдория
 1:2 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 2:1 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Читтаделла
 4 2 0 2 3 - 3 6
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Реджана
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 1:2 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Козенца Tommaso Fumagalli 3 (1)
Юве Стабия Адоранте Андреа 3
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Чезена Курто Марко 4
Весь список
  • 47'
    Фортини Никколо сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Адоранте Андреа бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Беллемо Алессандро сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • 31'
    Франческо Фолино получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
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    Сампдория
    Ничья
    Юве Стабия
    3.25
    3.30
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    5.30
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    Юве Стабия
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