Тур: 8. Стадион: Луиджи Феррарис.
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаMarco Ruggero
29' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
31' Желтая карточкаБульо Давиде
31' Желтая карточкаFrancesco Folino
1:0
36' ГолКода Массимо
1:1
47' ГолАдоранте Андреа
1:2
49' ГолАдоранте Андреа
51' Желтая карточкаРиччо Алессандро
70' Желтая карточкаФортини Никколо
81' Желтая карточкаМели Марко
82' Желтая карточкаStipe Vulikic
90'+6
Ход матча
13'
31'
31'
36'
47'
49'
51'
70'
81'
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 331
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
28
Йепес
Жерар
20
Тиам
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
История личных встреч
Сампдория
Юве Стабия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.5
|Тутино Дженнаро
|2
|0.25
|Венути Лоренцо
|2
|0.25
|Иоанну Николас
|2
|0.25
|Касами Пайтим
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
|Депаоли Фабио
|0
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|3
|0.38
|Артистико Габриэле
|2
|0.25
|Пископо Кевин
|1
|0.13
|Варньер Марко
|1
|0.13
|Marco Bellich
|1
|0.13
|Francesco Folino
|1
|0.13
|Мости Никола
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|2
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|4
|1
|Marco Ruggero
|5
|0
|Бульо Давиде
|3
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
3
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Юве Стабия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1
Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3
Результаты матчей
Сампдория
Юве Стабия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Юве Стабия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
17
17
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|3
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4