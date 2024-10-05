Тур: 8. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
1:0
36' ГолЭспозито Франческо
48' Желтая карточкаNatan Girma
56' Желтая карточкаЭспозито Франческо
56' Желтая карточкаФальчинелли Диего
60' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
67' Желтая карточкаСолери Эдоардо
72' Желтая карточкаВергара Антонио
90'+7
Ход матча
36'
48'
67'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 23
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
329 Количество передач 438
-
42 Владение мячом, % 58
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
32
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
32 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Специя
Реджана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|4
|0.5
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.25
|Христов Петко
|2
|0.25
|Бертола Николо
|2
|0.25
|Солери Эдоардо
|1
|0.13
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.13
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|0
|0
|Ди Серио Джузеппе
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.25
|Портанова Маноло
|2
|0.25
|Matteo Maggio
|1
|0.13
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.13
|Серсанти Алессандро
|1
|0.13
|Штулац Лео
|0
|0
|Видо Лука
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Бертола Николо
|3
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Вергара Антонио
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
|Natan Girma
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
100%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
4
36%
4
50%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1
Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1
Реджана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1
Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2
Результаты матчей
Специя
Реджана
Точный счет
2:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Специя
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
25
16
16
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4