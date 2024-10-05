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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Специя
1:0
Конец матча
Реджана
0'
1:0
36' Гол
Эспозито Франческо
48' Желтая карточка
Natan Girma
56' Желтая карточка
Эспозито Франческо
56' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
60' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
67' Желтая карточка
Солери Эдоардо
72' Желтая карточка
Вергара Антонио
90'+7
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
37
Матею
Алеш
77
Бертола
Николо
32
Виньяли
Лука
7
Элия
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
8
Надь
Адам
11
Фальчинелли
Диего
17
Чолак
Антонио-Мирко
9
Эспозито
Франческо
22
Барди
Франческо
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
44
Lorenzo
Lucchesi
7
Маррас
Мануэль
90
Портанова
Маноло
16
Рейнхарт
Тобиас
25
Lorenzo
Ignacchiti
24
Фонтанаросса
Алессандро
18
Оквонкво
Орджи
80
Natan
Girma
Специя
3-4-2-1
Реджана
3-5-2

История личных встреч

Специя
Реджана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
К
3:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 4 0.5
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.25
Христов Петко 2 0.25
Бертола Николо 2 0.25
Солери Эдоардо 1 0.13
Аурелио Джузеппе 1 0.13
Бандинелли Филиппо 0 0
Чолак Антонио-Мирко 0 0
Ди Серио Джузеппе 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.25
Портанова Маноло 2 0.25
Matteo Maggio 1 0.13
Рейнхарт Тобиас 1 0.13
Серсанти Алессандро 1 0.13
Штулац Лео 0 0
Видо Лука 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 3 0
Бертола Николо 3 0
Солери Эдоардо 2 0
Надь Адам 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оквонкво Орджи 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Вергара Антонио 2 0
Matteo Maggio 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Natan Girma 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
100%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
4
36%
4
50%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1
Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1
Реджана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1
Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2

Результаты матчей

Специя
Реджана

Точный счет

2:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Специя
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 7 4 0 3 11 - 8 12
6.
Палермо
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Кремонезе
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
14.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
9.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
18.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
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    • 48'
      Натан Гирма получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Чолак Антонио-Мирко сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Эспозито Франческо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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