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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Фрозиноне
0:1
Конец матча
Каррарезе
0'
45' Желтая карточка
Буа Девид
49' Желтая карточка
Ойоно Энтони
0:0
61' Не забитый пенальти
Партипило Антони
0:1
64' Гол
Чиккони Мануэль
67' Желтая карточка
Nicolas Schiavi
70' Желтая карточка
Matteo Cichella
88' Желтая карточка
Riccardo Palmieri
90'+7
31
Черофолини
Микеле
20
Ойоно
Энтони
23
Калай
Сержио
18
Бетелла
Давиде
3
Марчицца
Риккардо
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
16
Гарритано
Лука
70
Партипило
Антони
10
Амброзино
Джузеппе
28
Ди
Стефано
Филиппо
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
20
Джоване
Самуэль
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
13
Буа
Девид
9
Керубини
Луиджи
32
Финотто
Маттиа
Фрозиноне
4-3-3
Каррарезе
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Каррарезе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:0
ППД
0:1
ППД
1:0
СCB
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.25
Чуни Марвин 1 0.13
Ойоно Энтони 1 0.13
Амброзино Джузеппе 1 0.13
Партипило Антони 1 (1) 0.13
Джелли Франческо 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 2 (1) 0.25
Финотто Маттиа 1 0.13
Чиккони Мануэль 1 0.13
Filippo Oliana 1 0.13
Черри Леонардо 1 0.13
Devid Bouah 1 0.13
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Matteo Cichella 1 1
Гарритано Лука 2 0
Марчицца Риккардо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Бираски Давиде 1 0
Джелли Франческо 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Nicolas Schiavi 2 0
Буа Девид 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Черри Леонардо 1 0
Riccardo Palmieri 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2
Фрозиноне
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Каррарезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0
Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Каррарезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Каррарезе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 7 4 0 3 11 - 8 12
6.
Палермо
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Кремонезе
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
14.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
9.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
18.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
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    • 46'
      Керубини Луиджи уходит с поля. Леонардо Черри выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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