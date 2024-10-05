Тур: 8. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
45' Желтая карточкаБуа Девид
49' Желтая карточкаОйоно Энтони
0:0
61' Не забитый пенальтиПартипило Антони
0:1
64' ГолЧиккони Мануэль
67' Желтая карточкаNicolas Schiavi
70' Желтая карточкаMatteo Cichella
88' Желтая карточкаRiccardo Palmieri
90'+7
Ход матча
45'
49'
61'
0:0
64'
67'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
20
Ойоно
Энтони
23
Калай
Сержио
72
Simone
Zanon
13
Буа
Девид
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ойоно ЭнтониЗащитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сене ФаллуНападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
История личных встреч
Фрозиноне
Каррарезе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.25
|Чуни Марвин
|1
|0.13
|Ойоно Энтони
|1
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.13
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.13
|Джелли Франческо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|2 (1)
|0.25
|Финотто Маттиа
|1
|0.13
|Чиккони Мануэль
|1
|0.13
|Filippo Oliana
|1
|0.13
|Черри Леонардо
|1
|0.13
|Devid Bouah
|1
|0.13
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Matteo Cichella
|1
|1
|Гарритано Лука
|2
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Джелли Франческо
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Nicolas Schiavi
|2
|0
|Буа Девид
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
2
Фрозиноне
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Каррарезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0
Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Каррарезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Каррарезе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4