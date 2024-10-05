Тур: 8. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
12' Желтая карточкаСелия Раффаэле
1:0
23' ГолЛинд Александр
2:0
38' ГолКанестрелли Симоне
50' Желтая карточкаМарин Мариус
3:0
55' Гол в свои воротаДоннарумма Даниэле
3:1
76' ГолПрестиа Джузеппе
87' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
90'+6
Ход матча
12'
23'
38'
50'
55'
76'
3:1
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
196 Количество передач 303
-
39 Владение мячом, % 61
17
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
15
Andrea
Ciofi
11
Сисей
Йозеф
35
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Пиза
Чезена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.38
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.38
|Канестрелли Симоне
|2
|0.25
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.13
|Alesandro Arena
|1
|0.13
|Джованни Бонфанти
|1
|0.13
|Линд Александр
|1
|0.13
|Туре Идрисса
|1
|0.13
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|4 (2)
|0.5
|Каргбо Аугустус
|2
|0.25
|Престиа Джузеппе
|2
|0.25
|Tommaso Berti
|1
|0.13
|Бастони Симоне
|1
|0.13
|Курто Марко
|1
|0.13
|Тавшан Элаис
|1
|0.13
|Emanuele Adamo
|1
|0.13
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Марин Мариус
|2
|0
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|4
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Andrea Ciofi
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Пиза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
10
Пиза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
27%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3
Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0
Чезена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2
Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2
Результаты матчей
Пиза
Чезена
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пиза
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
16
16
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4