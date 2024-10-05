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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Пиза
3:1
Конец матча
Чезена
0'
12' Желтая карточка
Селия Раффаэле
1:0
23' Гол
Линд Александр
2:0
38' Гол
Канестрелли Симоне
50' Желтая карточка
Марин Мариус
3:0
55' Гол в свои ворота
Доннарумма Даниэле
3:1
76' Гол
Престиа Джузеппе
87' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
90' Желтая карточка
90'+6

Ход матча

12'
 
Селия Раффаэле
23'
Линд Александр
(Alesandro Arena)
1:0
38'
Канестрелли Симоне
2:0
46'
 
Доннарумма Даниэле
Селия Раффаэле
50'
Марин Мариус
 
55'
Доннарумма Даниэле
3:0
58'
 
Tommaso Berti
Кало Джакомо
59'
 
Тавшан Элаис
Каргбо Аугустус
60'
Бонфанти Николас
Линд Александр
 
60'
Хёйхольт Мальте
Марин Мариус
 
67'
 
Ван Хойдонк Сидней
Cristian Shpendi
73'
Калабрези Артуро
Караччоло Антонио
 
76'
3:1
Престиа Джузеппе
77'
 
Saber Hraiech
Сисей Йозеф
82'
Абильдгор Оливер
Пиччинини Габриэле
 
82'
Ангори Самуэле
Морео Стефано
 
87'
Абильдгор Оливер
 
90'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 196 Количество передач 303
  • 39 Владение мячом, % 61
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
36
Пиччинини
Габриэле
6
Марин
Мариус
20
Беруатто
Пьетро
30
Alesandro
Arena
45
Линд
Александр
32
Морео
Стефано
1
Писсери
Маттео
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
13
Селия
Раффаэле
10
Каргбо
Аугустус
9
Cristian
Shpendi
23
Антонуччи
Мирко
Пиза
3-4-3
Чезена
3-4-3

История личных встреч

Пиза
Чезена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 3 0.38
Бонфанти Николас 3 (1) 0.38
Канестрелли Симоне 2 0.25
Пиччинини Габриэле 1 0.13
Alesandro Arena 1 0.13
Джованни Бонфанти 1 0.13
Линд Александр 1 0.13
Туре Идрисса 1 0.13
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 4 (2) 0.5
Каргбо Аугустус 2 0.25
Престиа Джузеппе 2 0.25
Tommaso Berti 1 0.13
Бастони Симоне 1 0.13
Курто Марко 1 0.13
Тавшан Элаис 1 0.13
Emanuele Adamo 1 0.13
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Антонуччи Мирко 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньято Эмануэль 1 1
Марин Мариус 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Евшенак Жан 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 4 0
Курто Марко 4 0
Каргбо Аугустус 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Престиа Джузеппе 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Andrea Ciofi 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Пиза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
10
Пиза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
27%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3
Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0
Чезена
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2
Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2

Результаты матчей

Пиза
Чезена

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пиза
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 7 4 0 3 11 - 8 12
6.
Палермо
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Кремонезе
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Мантуя
 7 3 1 3 9 - 11 10
10.
Зюйдтироль
 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Бари
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Козенца
 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
14.
Модена
 7 2 2 3 10 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 7 1 4 2 5 - 6 7
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
9.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
18.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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