Тур: 8. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Мантуя
Брешия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
57
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.25
|Francesco Ruocco
|1
|0.13
|Antonio Fiori
|1
|0.13
|Манкузо Леонардо
|1
|0.13
|Francesco Galuppini
|1
|0.13
|Солини Маттео
|1
|0.13
|Редольфи Алекс
|1
|0.13
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.25
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.25
|Ante Matej Juric
|2
|0.25
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.25
|Веррет Маттиас
|1
|0.13
|Коррадо Никколо
|1
|0.13
|Олзер Джакомо
|1
|0.13
|Бесаджо Микеле
|1
|0.13
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тримболи Симоне
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Редольфи Алекс
|2
|0
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Араму Маттиа
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Веррет Маттиас
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Ante Matej Juric
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
8
Мантуя
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брешия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0
Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0
Результаты матчей
Мантуя
Брешия
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|12 - 7
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|1:0
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|13.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|14.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|1:2
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|1:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|17.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4