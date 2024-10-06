Тур: 8. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
0'
0:1
50' ГолБоррелли Дженнаро
64' Желтая карточкаАдорни Давиде
1:1
82' ГолAlessandro Debenedetti
84' Желтая карточкаАраму Маттиа
90' Желтая карточкаТримболи Симоне
90' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
90'+5
Ход матча
50'
64'
82'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
570 Количество передач 231
-
70 Владение мячом, % 30
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Мантуя
Брешия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
57
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.25
|Francesco Ruocco
|1
|0.13
|Antonio Fiori
|1
|0.13
|Манкузо Леонардо
|1
|0.13
|Francesco Galuppini
|1
|0.13
|Солини Маттео
|1
|0.13
|Редольфи Алекс
|1
|0.13
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.13
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.25
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.25
|Ante Matej Juric
|2
|0.25
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.25
|Веррет Маттиас
|1
|0.13
|Коррадо Никколо
|1
|0.13
|Олзер Джакомо
|1
|0.13
|Бесаджо Микеле
|1
|0.13
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Редольфи Алекс
|2
|0
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Веррет Маттиас
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Ante Matej Juric
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
8
Мантуя
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брешия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0
Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0
Результаты матчей
Мантуя
Брешия
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
17
26
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4