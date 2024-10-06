  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Мантуя
1:1
Конец матча
Брешия
0'
0:1
50' Гол
Боррелли Дженнаро
64' Желтая карточка
Адорни Давиде
1:1
82' Гол
Alessandro Debenedetti
84' Желтая карточка
Араму Маттиа
90' Желтая карточка
Тримболи Симоне
90' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
90'+5

Ход матча

32'
 
Riccardo Fogliata
Бизоли Димитри
46'
Francesco Galuppini
Брагантини Давиде
 
46'
 
Коррадо Никколо
Бесаджо Микеле
46'
 
Галацци Николас
Олзер Джакомо
50'
0:1
Боррелли Дженнаро
64'
 
Адорни Давиде
72'
 
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
75'
Antonio Fiori
Francesco Ruocco
 
75'
Визер Давид
Federico Artioli
 
78'
 
Пагера Фабрицио
Веррет Маттиас
80'
Alessandro Debenedetti
Менса Дэвис
 
80'
Араму Маттиа
Tommaso Maggioni
 
82'
Alessandro Debenedetti
1:1
84'
Араму Маттиа
 
90'
Тримболи Симоне
 
90'
 
Дикманн Лоренцо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 570 Количество передач 231
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
24
Federico
Artioli
21
Тримболи
Симоне
30
Брагантини
Давиде
19
Манкузо
Леонардо
18
Francesco
Ruocco
7
Менса
Дэвис
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
28
Адорни
Давиде
15
Кистана
Андреа
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Ante
Matej
Juric
29
Боррелли
Дженнаро
Мантуя
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Мантуя
Брешия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
4:1
ТМК
1:5
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
0:2
СB
1:1
СB
0:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.25
Francesco Ruocco 1 0.13
Antonio Fiori 1 0.13
Манкузо Леонардо 1 0.13
Francesco Galuppini 1 0.13
Солини Маттео 1 0.13
Редольфи Алекс 1 0.13
Alessandro Debenedetti 1 0.13
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.25
Боррелли Дженнаро 2 0.25
Ante Matej Juric 2 0.25
Мончини Габриэле 2 (1) 0.25
Веррет Маттиас 1 0.13
Коррадо Никколо 1 0.13
Олзер Джакомо 1 0.13
Бесаджо Микеле 1 0.13
Бизоли Димитри 0 0
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тримболи Симоне 2 1
Буррай Сальваторе 2 0
Солини Маттео 2 0
Араму Маттиа 2 0
Редольфи Алекс 2 0
Francesco Galuppini 1 0
Менса Дэвис 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Адорни Давиде 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Веррет Маттиас 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Ante Matej Juric 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Кистана Андреа 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
8
Мантуя
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брешия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0
Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0

Результаты матчей

Мантуя
Брешия

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
Зюйдтироль
 8 4 0 4 12 - 12 12
7.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Палермо
 8 3 2 3 8 - 7 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
12.
Бари
 8 2 4 2 10 - 8 10
13.
Модена
 8 2 3 3 12 - 12 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Козенца
 8 2 3 3 7 - 9 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 8 1 5 2 7 - 8 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
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    • 46'
      Давиде Брагантини уходит с поля. Франческо Галуппини выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Бизоли Димитри уходит с поля. Riccardo Fogliata выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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