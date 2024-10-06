  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Катанзаро
2:2
Конец матча
Модена
0'
1:0
25' Гол
Шитум Марио
1:1
34' Гол
Абьюзо Фабио
48' Желтая карточка
Бонини Федерико
1:2
56' Гол
Идрисси Риад
64' Желтая карточка
Идрисси Риад
73' Желтая карточка
Деллавалле Алессандро
2:2
89' Гол
Ла Мантия Андреа
90' Желтая карточка
Filippo Pittarello
90'+6
22
Пильячелли
Мирко
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
6
Бонини
Федерико
92
Шитум
Марио
70
Д'Аллесандро
Марко
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
8
Куцупиас
Илиас
28
Бьяши
Томмазо
90
Filippo
Pittarello
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
8
Санторо
Симоне
10
Палумбо
Антонио
21
Божанай
Клейс
27
Идрисси
Риад
90
Абьюзо
Фабио
Катанзаро
5-3-2
Модена
4-2-3-1

История личных встреч

Катанзаро
Модена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:3
СB
1:2
К
3:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.25
Шитум Марио 1 0.13
Бьяши Томмазо 1 0.13
Йемелло Пьетро 1 0.13
Ла Мантия Андреа 1 0.13
Компаньон Маттиа 1 0.13
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.25
Мендеш Педру 2 0.25
Абьюзо Фабио 2 0.25
Дефрель Грегоре 1 0.13
Заро Джованни 1 0.13
Санторо Симоне 1 0.13
Божанай Клейс 1 0.13
Идрисси Риад 1 0.13
Беюку Гэди 1 0.13
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 2 0
Бригенти Николо 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Бонини Федерико 2 0
Шитум Марио 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Помпетти Марко 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Сек Демба 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Заро Джованни 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Санторо Симоне 2 0
Коттали Маттео 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Дука Эдоардо 1 0
Деллавалле Алессандро 1 0
Идрисси Риад 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
5
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3
Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1
Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1

Результаты матчей

Катанзаро
Модена

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
Зюйдтироль
 8 4 0 4 12 - 12 12
7.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Палермо
 8 3 2 3 8 - 7 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
12.
Бари
 8 2 4 2 10 - 8 10
13.
Модена
 8 2 3 3 12 - 12 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Козенца
 8 2 3 3 7 - 9 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 8 1 5 2 7 - 8 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Палумбо Антонио сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Абьюзо Фабио бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Шитум Марио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Катанзаро 2:2 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный