Тур: 8. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
25' ГолШитум Марио
1:1
34' ГолАбьюзо Фабио
48' Желтая карточкаБонини Федерико
1:2
56' ГолИдрисси Риад
64' Желтая карточкаИдрисси Риад
73' Желтая карточкаДеллавалле Алессандро
2:2
89' ГолЛа Мантия Андреа
90' Желтая карточкаFilippo Pittarello
90'+6
Ход матча
25'
1:0
34'
1:1
48'
56'
1:2
64'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
385 Количество передач 290
-
57 Владение мячом, % 43
92
Шитум
Марио
27
Идрисси
Риад
90
Абьюзо
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
-
29 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Идрисси РиадПолузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Taha Zidouh
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Катанзаро
Модена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.25
|Шитум Марио
|1
|0.13
|Бьяши Томмазо
|1
|0.13
|Йемелло Пьетро
|1
|0.13
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.13
|Компаньон Маттиа
|1
|0.13
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.25
|Мендеш Педру
|2
|0.25
|Абьюзо Фабио
|2
|0.25
|Дефрель Грегоре
|1
|0.13
|Заро Джованни
|1
|0.13
|Санторо Симоне
|1
|0.13
|Божанай Клейс
|1
|0.13
|Идрисси Риад
|1
|0.13
|Беюку Гэди
|1
|0.13
|Казо Джузеппе
|0
|0
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Дука Эдоардо
|1
|0
|Деллавалле Алессандро
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
5
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3
Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1
Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1
Результаты матчей
Катанзаро
Модена
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
44
17
17
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4