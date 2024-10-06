Тур: 8. Стадион: Ренцо Барбера.
0:1
Второй тайм: 77'
0'
19' Желтая карточкаСориано Роберто
0:1
21' ГолТельо Андрес
34' Желтая карточкаСегре Джакопо
69' Желтая карточкаАматуччи Лоренцо
Ход матча
19'
21'
34'
69'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
24
Браф
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Палермо
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|2
|0.25
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.13
|Анри Тома
|1
|0.13
|Сегре Джакопо
|1
|0.13
|Бания Раян
|1
|0.13
|Диаките Салим
|1
|0.13
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.25
|Браф Джейден
|2
|0.25
|Тонгья Франко
|2
|0.25
|Тельо Андрес
|1
|0.13
|Валенсия Диего
|1
|0.13
|Данилюк Флавиус
|1
|0.13
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|Верде Даниэле
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллон Яя
|2
|1
|Тельо Андрес
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
4
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3
Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3
Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2
Результаты матчей
Палермо
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Палермо
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
23
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
43
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|12 - 7
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|1:0
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|13.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|14.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|1:2
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|1:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|17.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4