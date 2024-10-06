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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Палермо
0:1
Конец матча
Салернитана
0'
19' Желтая карточка
Сориано Роберто
0:1
21' Гол
Тельо Андрес
34' Желтая карточка
Сегре Джакопо
69' Желтая карточка
Аматуччи Лоренцо
79' Желтая карточка
Браф Джейден
82' Желтая карточка
Стоянович Петар
88' Желтая карточка
Анри Тома
90' Желтая карточка
Хрустич Айдин
90'+6
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
3
Лунн
Кристоффер
6
Гомес
Клаудио
21
Ле
Дуарон
Жереми
8
Сегре
Джакопо
10
Раноккья
Филиппо
7
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
21
Сориано
Роберто
73
Аматуччи
Лоренцо
70
Тельо
Андрес
31
Верде
Даниэле
9
Сими
Нванкво
24
Браф
Джейден
Палермо
4-1-4-1
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Палермо
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:2
СB
3:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 2 0.25
Ди Мариано Франческо 1 0.13
Анри Тома 1 0.13
Сегре Джакопо 1 0.13
Бания Раян 1 0.13
Диаките Салим 1 0.13
Брунори Маттео 1 (1) 0.13
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.25
Браф Джейден 2 0.25
Тонгья Франко 2 0.25
Тельо Андрес 1 0.13
Валенсия Диего 1 0.13
Данилюк Флавиус 1 0.13
Феррари Джанмарко 0 0
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Диаките Салим 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллон Яя 2 1
Стоянович Петар 3 0
Тельо Андрес 3 0
Сориано Роберто 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Браф Джейден 1 0
Данилюк Флавиус 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
4
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Салернитана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3
Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3
Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2

Результаты матчей

Палермо
Салернитана

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Палермо
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
Зюйдтироль
 8 4 0 4 12 - 12 12
7.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Палермо
 8 3 2 3 8 - 7 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
12.
Бари
 8 2 4 2 10 - 8 10
13.
Модена
 8 2 3 3 12 - 12 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Козенца
 8 2 3 3 7 - 9 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 8 1 5 2 7 - 8 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
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    • 46'
      Сегре Джакопо уходит с поля. Шарич Дарио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Палермо 0:1 Салернитана онлайн

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