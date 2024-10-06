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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Козенца
0:1
Второй тайм: 45'
Зюйдтироль
0'
0:1
7' Гол
Ровер Маттео
21' Желтая карточка
Вентури Майкл
32' Желтая карточка
Джорджини Андреа
45' Красная карточка
Куртич Ясмин

Ход матча

7'
0:1
Ровер Маттео
(Одогву Рафаэль)
21'
Вентури Майкл
 
32'
 
Джорджини Андреа
45'
 
Куртич Ясмин
46'
 
Прашелик Матеуш
Казираги Даниэль

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
11
Д'Орацио
Томмазо
6
Матеус
Чарлис
34
Флоренци
Альдо
39
Курфалидис
Христос
32
Стриццоло
Лука
10
Tommaso
Fumagalli
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
30
Джорджини
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
7
Ровер
Маттео
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
21
Тайт
Фабиан
Козенца
3-4-1-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Зюйдтироль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCППО
2:0
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.43
Д'Орацио Томмазо 2 0.29
Стриццоло Лука 1 0.14
Andrea Rizzo Pinna 1 0.14
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.43
Молина Сальваторе 2 0.29
Казираги Даниэль 2 (1) 0.29
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.14
Арригони Томмазо 1 0.14
Малламо Алессандро 1 0.14
Прашелик Матеуш 1 0.14
Тайт Фабиан 0 0
Silvio Merkaj 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 3 0
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Вентури Майкл 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Куан Кристиан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ровер Маттео 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
5
Козенца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1

Результаты матчей

Козенца
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Козенца
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Брешия
 1:0 8 5 0 3 12 - 8 15
4.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
5.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
6.
Зюйдтироль
 1:0 8 4 0 4 11 - 12 12
7.
Кремонезе
 1:1 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Модена
 2:1 8 3 2 3 12 - 11 11
10.
Палермо
 0:1 8 3 2 3 8 - 7 11
11.
Салернитана
 1:0 8 3 2 3 10 - 10 11
12.
Мантуя
 0:1 8 3 1 4 9 - 12 10
13.
Бари
 1:1 8 2 4 2 10 - 8 10
14.
Козенца
 0:1 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
19.
Катанзаро
 1:2 8 1 4 3 6 - 8 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Брешия
 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Мантуя
 0:1 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 1:0 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 0:1 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 2:1 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 1:0 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Бари
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Кремонезе
 1:1 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Катанзаро
 1:2 5 1 2 2 6 - 6 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Палермо
 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 1:1 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 1:0 4 2 0 2 4 - 4 6
6.
Брешия
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Бари
 1:1 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Модена
 2:1 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
12.
Салернитана
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 0:1 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 1:2 3 0 2 1 0 - 2 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
  • Судья начинает матч
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