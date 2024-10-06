Тур: 8. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0:1
Второй тайм: 45'
0'
0:1
7' ГолРовер Маттео
21' Желтая карточкаВентури Майкл
32' Желтая карточкаДжорджини Андреа
45' Красная карточкаКуртич Ясмин
Ход матча
7'
0:1
21'
32'
45'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
27
Куртич
Ясмин
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Козенца
Зюйдтироль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.43
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.29
|Стриццоло Лука
|1
|0.14
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.14
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.43
|Молина Сальваторе
|2
|0.29
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.29
|Одогву Рафаэль
|1 (1)
|0.14
|Арригони Томмазо
|1
|0.14
|Малламо Алессандро
|1
|0.14
|Прашелик Матеуш
|1
|0.14
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Silvio Merkaj
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Чарлис
|3
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Христов Андреа
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Курфалидис Христос
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Куан Кристиан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|1
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
5
Козенца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1
Результаты матчей
Козенца
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Козенца
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|12 - 7
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|1:0
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|13.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|14.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|1:2
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|1:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|17.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4