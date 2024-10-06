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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Козенца
0:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
7' Гол
Ровер Маттео
21' Желтая карточка
Вентури Майкл
32' Желтая карточка
Джорджини Андреа
45' Красная карточка
Куртич Ясмин
61' Желтая карточка
Матеус Чарлис
0:2
75' Гол
Зедадка Карим
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Ровер Маттео
(Одогву Рафаэль)
21'
Вентури Майкл
 
32'
 
Джорджини Андреа
45'
 
Куртич Ясмин
46'
 
Прашелик Матеуш
Казираги Даниэль
58'
Киерво Риккардо
Вентури Майкл
 
58'
Маццокки Симоне
Курфалидис Христос
 
61'
Матеус Чарлис
 
69'
Andrea Rizzo Pinna
Manuel Ricciardi
 
69'
Маури Хосе
Матеус Чарлис
 
72'
 
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
73'
 
Зедадка Карим
Ровер Маттео
73'
 
Эль-Кауакиби Хамза
Тайт Фабиан
75'
0:2
Зедадка Карим
(Silvio Merkaj)
77'
Massimo Zilli
Флоренци Альдо
 

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 488 Количество передач 286
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
11
Д'Орацио
Томмазо
6
Матеус
Чарлис
34
Флоренци
Альдо
39
Курфалидис
Христос
32
Стриццоло
Лука
10
Tommaso
Fumagalli
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
30
Джорджини
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
7
Ровер
Маттео
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
21
Тайт
Фабиан
Козенца
3-4-1-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Зюйдтироль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCППО
2:0
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.38
Д'Орацио Томмазо 2 0.25
Стриццоло Лука 1 0.13
Andrea Rizzo Pinna 1 0.13
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.38
Молина Сальваторе 2 0.25
Казираги Даниэль 2 (1) 0.25
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.13
Арригони Томмазо 1 0.13
Малламо Алессандро 1 0.13
Прашелик Матеуш 1 0.13
Зедадка Карим 1 0.13
Тайт Фабиан 0 0
Silvio Merkaj 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 4 0
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Вентури Майкл 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Куан Кристиан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ровер Маттео 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
5
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1

Результаты матчей

Козенца
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Козенца
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
Зюйдтироль
 8 4 0 4 12 - 12 12
7.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Палермо
 8 3 2 3 8 - 7 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
12.
Бари
 8 2 4 2 10 - 8 10
13.
Модена
 8 2 3 3 12 - 12 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Козенца
 8 2 3 3 7 - 9 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 8 1 5 2 7 - 8 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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